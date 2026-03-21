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日本北海道火腿鬥士今（21）日推派澤村賞投手伊藤大海先發，作為開季前最後一次熱身賽調整。在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）八強中被敲出致命三分砲的伊藤大海，原先外界擔憂經典賽表現會影響開季後的表現，然而今天伊藤大海的先發表現依舊讓人驚艷，在五局的投球中局局送出三振，展現穩定壓制力，成功消除開幕前的不安，今日最快球速也達150公里。接下來他將以「中5日」節奏調整，預計於27日對福岡軟銀鷹的開幕戰先發登板。伊藤大海開局即送出三上三下，控球方面，速球、變化球狀態都非常出色，並且連續三振東京養樂多燕子的四五六棒，而在三局抓下兩出局後被長岡秀樹逮中偏高指叉球，擊出右外野陽春全壘打失1分，隨後仍穩住局面。五局雖因保送與安打失掉第二分，但仍完成該局投球後退場。伊藤在WBC八強戰後一度遭到批評。不過他在16日返國後，放棄休息於17日立即回歸球隊，並表示：「與其多想，不如行動。棒球的懊悔只能用棒球來彌補。」展現積極調整的態度。而總教練新庄剛志則給予高度肯定：「他5000％是開幕戰投手。他不是那種脆弱的投手，也不是脆弱的人。如果他在WBC壓制成功，反而不會讓他投開幕戰，可能排在第5、第6號先發。正因為他被打了，才更要讓他上場證明自己。」再次表達對他的絕對信任。