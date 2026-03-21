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▲衛生局首度於市政主題館展出現正研發建置中的「AI高齡長者住院失能風險與銜接長照預測系統」。（圖／高市府衛生局提供）

2026高雄智慧城市展即日起至3/22於高雄展覽館登場，因應高齡化社會長照需求增加，高市府衛生局以「生成式AI高齡長者住院失能風險與銜接長照預測系統」參展，期以大數據分析與模型建置，協助醫療團隊在長輩住院期間即早辨識失能風險，預測長照需要等級，作為出院規劃與銜接長照服務重要參考，並配合衛生福利部長照3.0政策，強化醫照整合，協助長者出院後迅速獲得長照服務，減輕家屬照顧負擔。衛生局指出，長者住院期間因體力衰弱、環境改變及受疾病等因素影響，易有飲食變差、活動力急速下降等「快速退化」狀況，這套由衛生局與高雄榮民總醫院合作建置研發中的系統，有如醫護團隊的智慧小幫手，能在長者住院期間評估是否有跌倒危險性、衰弱、身體活動功能或吞嚥障礙、自我照顧能力缺失等潛在健康問題，提前評估可能的失能風險，輔助醫護即早掌握相關照護需求，同步啟動住院中醫療照護計畫及出院後的長照需求評估與安排，縮短住院醫療後銜接長照服務所需時間。衛生局說明，透過AI預測模型提供的參考資訊，出院準備個管師能即早與住院長者及照顧者討論返家後的初步照顧規劃，預先安排「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」及「喘息服務」等各項資源，讓長者及照顧者有所因應，出院後能更順利銜接所需的長照服務，進一步提升出院準備銜接長照服務的整體效能。截至今（115）年2月底，高雄市老人人口比率已達20.9%，高於全國平均，衛生局推估全市長照需求人口突破11萬人，也因高齡人口快速成長，長照服務需求持續增加。衛生局表示，長照2.0推動期間，高雄市出院準備銜接長照服務平均銜接時間為1.8天，已優於全國平均的4天，期待導入這項創新科技守護高齡族群，透過生成式AI預測系統的輔助應用技術更加成熟，精準協助醫療團隊提早掌握住院長者的照護需求，持續優化縮短出院準備與長照銜接流程。