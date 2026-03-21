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▲于美人（如圖）再傳有意參選議員，未來於政壇動向引發關注。（圖／記者林柏年攝影）

于美人將參選議員？發聲嚴肅面對

▲于美人（如圖）實踐自己口中的「什麼都有可能」，多領域發展備受矚目。（圖／記者嚴俊強攝）

61歲藝人于美人身兼作家、主持人等多重身分，2023年也曾以無黨籍身分參選2024中正萬華區域立委，近日再傳有意參選議員，今（21）日她出席中正區福德宮福德正神聖誕慶典，被問及此事，首度正面回應：「「參與公眾事務，服務地方是一件需要嚴肅面對的事情，不願浪費時間去回答耳語和謠傳。」于美人一同先前多次表態的立場「什麼都有可能」，沒把話說死。于美人今稍早身穿鮮紅色西裝，出席福德宮福德正神聖誕慶典，被揣測於地方動作頻頻，可能有意參選中正萬華區議員，對此，于美人直球回應：「參與公眾事務，服務地方是一件需要嚴肅面對的事情，不願浪費時間去回答耳語和謠傳。」事實上，于美人曾在2023年以無黨籍身分，參選台北市第五選區立委，當年在藍綠夾殺下，以3萬8千票落敗，若再回鍋參選，淺藍、淺綠及白營的選票都可能因此鬆動，為選情再添變數，外界都在觀測于美人的下一步動向，相當有話題。于美人完全實踐自己口中的「什麼都有可能」，堪稱資深藝人中「多元化跨界」代表，去年多了Podcast主持人及YouTuber身分，還是獲獎廣播DJ、中文老師、經紀人、作家，其犀利又幽默的行事風格，讓她擁有廣大粉絲支持。