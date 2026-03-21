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台北市前副市長李四川投入新北市長選戰，今(21)日是他請辭後首次跟台北市長蔣萬安公開同台，李四川說，蔣萬安有教他很多選舉狀況，最有力量的，就是要習慣選舉。蔣萬安則說，李四川很有經驗，親民不用教，不過他也提醒「千萬記得保護好嗓子，要多吃川北（台語發音類似川伯）枇杷膏」。李四川今同台蔣萬安，出席大大攜手讓愛永續2026捐血嘉年華活動，媒體詢問投入選舉有無跟蔣萬安請教？李四川說，蔣萬安教他很多選舉的狀況，最有力量的是告訴他要習慣選舉的語言或是什麼樣，都是這種樣子。蔣萬安則說，今天很開心看到川伯跟他一起參加捐血活動。媒體提及李四川友透露，有建議要習慣選舉一事，蔣萬安大笑稱，川伯很有經驗，大家也看到，不分藍綠、黨派，川伯都贏得做事的人的好評，這是大家有目共睹。所以川伯的親民不用教，就是很自然。蔣萬安說，這幾天看川伯勤走基層很多地方，但選舉過程「川伯，千萬記得保護好嗓子，多吃川貝枇杷膏」；他也強調，「不管川伯到哪裡我都全力支持」。