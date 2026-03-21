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1. 重新修訂授權書內容，使文字更加明確易懂。

2. 清楚標示影像使用目的、範圍及使用期限。

3. 提供多元勾選方式，讓家長依意願選擇授權項目。

新竹市政府教育處遭爆，使用同意書要求學生臉部影像「無限期使用」，且是「不限區域」。新竹東門國小則發布聲明，提到內容說明未臻清楚，造成部分家長疑慮，為此致上歉意。同時，對於家長所關心影像使用範圍，與隱私保護問題，學校已進行全面檢視，並將進行3大調整。新竹市議員鄭美娟在臉書提到，新竹市政府教育處所使用的同意書中，要求學生臉部影像「無限期使用」、「不限區域（全球）」，且未提供不同意選項。她直指，這樣的設計是對於基本權益的忽視，第一時間就要求教育處立即停止使用該份同意書。新竹東門國小則發布聲明，提到發放給六年級部分班級的「學生活動影像授權書」，因內容說明未臻清楚，造成部分家長疑慮，學校深感重視，特此說明並致上誠摯歉意。東門國小表示，此次發放影像授權書目的是為記錄孩子參與校內外活動珍貴學習歷程；作為校內成果紀錄及教育推廣使用；且落實個人資料保護，確保影像使用皆經家長同意。但對於家長關心影像使用範圍，與隱私保護問題。東門國小說，學校已進行全面檢視，也做出相關調整。修訂後的影像授權書，東門國小表示，將於完善說明後再次提供給家長審閱與填寫，確保在充分理解的情況下，由家長自主決定是否同意。東門國小強調，學校始終將學生隱私與權益列為最優先考量，未經家長同意，絕不會任意使用學生影像。未來也會持續強化行政說明與親師溝通，與家長攜手為孩子打造安全、安心的學習環境。