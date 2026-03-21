我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張峻瑋後援2.1局僅被敲1安、送出1K，本季在二軍的防禦率依舊維持完美的「0」，助軟銀以 8：0 完封勝。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲陽柏翔擔任先發第9棒游擊手。他在3局擊出安打，單場2打數1安打，二軍的賽後打擊率來到驚人的4成38。（圖／桃園市政府提供）

日本職棒二軍賽季點燃戰火，今（21）日多名在2026世界棒球經典賽（WBC）大放異彩的台灣小將同步登場。北海道日本火腿鬥士隊派出孫易磊先發，並首度搭檔台灣鐵捕林家正；效力於福岡軟銀鷹的張峻瑋同樣在今日二軍賽場登板、展現強大心臟，後援2.1局力保不失分；效力樂天金鷲的陽柏翔持續火燙手感，單場敲安維持高打擊率。北海道日本火腿今日對陣養樂多燕子，特別安排孫易磊與林家正組成「台灣投捕連線」。孫易磊開賽狀態絕佳，首局面對養樂多打線火球連發，最快球速來到152公里，接連飆出3次三振，展現宰制力。然而，2局上孫易磊遭遇亂流，先被茂木榮五郎擊出二壘安打後失掉1分。3 局上攻勢再起，1人出局一、二壘有人時，孫易磊成功誘導塩見泰隆擊出二壘飛球，不料隊友明瀨諒介發生要命失誤，導致丟分。孫易磊隨後在主投2.2局、用球數64球時退場休息。接替的隊友松岡洸希還是未能止血，再遭敲安送回壘上跑者，這分同樣記在孫易磊帳上。總計孫易磊今日先發2.2局，被敲3支安打、送出3K與1保送、失3分，防禦率為6.75。搭檔林家正則是在打擊端苦無建樹，兩打席分別擊出滾地球與飛球，於5局結束後退場。效力於軟銀鷹的20歲右投張峻瑋，今日在對陣阪神虎的比賽中後援登場。他在7局上2人出局、一壘有人時接替投球，僅用一顆154公里的速球便讓對手擊出滾地球出局解危。9局上張峻瑋雖因隊友失誤與二壘安打一度面臨無人出局、二三壘有人的大危機，但他臨危不亂，連抓三個出局數成功守成。總計張峻瑋後援2.1局僅被敲1安、送出1K，本季在二軍的防禦率依舊維持完美的「0」，助軟銀以8：0完封勝。在樂天金鷲對決新潟天鵝之皇的賽事中，台灣好手陽柏翔擔任先發第9棒游擊手。他在3局擊出安打，單場2打數1安打，二軍的賽後打擊率來到驚人的4成38，展現極佳的競技狀態。雖然樂天最終以1：3落敗，但陽柏翔的穩定輸出也成為樂天二軍打線的一大亮點。