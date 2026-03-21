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新竹市議員鄭美娟接獲民眾陳情，新竹市東門國小日前突然針對六年級部分班級發放兒童節活動的學童影像授權書，不但要求影像「永久使用、全球適用」，還沒有「不同意」的選項，引起家長不滿。對此，鄭美娟痛批，這樣的設計不只是疏忽，更是忽視基本權益，已要求立即停用該同意書。鄭美娟表示，數位時代影像傳播快速，一旦授權無限期、不限地域，後續難以控管，這顯然對未成年人權益保障不足，不只凸顯行政疏失，更是對基本權益的忽視。「請問這麼簡陋不全的同意書，家長怎麼簽得下去？」但有疑慮的同意書已經發給6個班級，鄭美娟已要求重新擬定新的同意書，停止使用對學生無保障的版本。鄭美娟強調新版本必須符合三原則，第一，提供明確的同意與不同意選項；第二，清楚界定使用目的、範圍與期間；三、落實事前告知，讓家長在充分理解下做決定。東門國小的影像授權書引起軒然大波，新竹市政府教育處火速發聲明表示，由於內容表述不當，讓家長產生疑慮及困擾，目前校方已向家長致歉，並針對文件內容進行全面檢視與修正，後續將重新提出修訂版本供家長確認。事後，校方也發聲明道歉，已承諾修正授權書內容並加強親師溝通。