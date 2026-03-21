8級強風來了！中央氣象署今（21）日下午16時25分發布最新「陸上強風特報」，今日東北風偏強，21日下午至21日晚上苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。不過明起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，自22日至27日各地回溫，北台灣高溫上看29度，中南部超過30度。
⚠️強風特報
📌影響時間：21日下午至21日晚上
📍黃色燈號：苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣
氣象署預報指出，明（22）日 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。
周日下周五（27日）各地高溫預測，北部、東半部攝氏24至29度，中南部29度至31度，澎湖23度至25度，金門23度至24度，馬祖18度至19度。
資料來源：中央氣象署
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📌影響時間：21日下午至21日晚上
📍黃色燈號：苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、澎湖縣
周日下周五（27日）各地高溫預測，北部、東半部攝氏24至29度，中南部29度至31度，澎湖23度至25度，金門23度至24度，馬祖18度至19度。