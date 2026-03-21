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立法院副院長江啟臣爭取國民黨台中提名，今天下午舉辦造勢活動，包括立委洪孟楷、廖偉翔、張嘉郡等多位民代站台助講，眼尖的媒體在人群中發現國民黨KMT studio召集人連勝武，連勝武笑稱自己和江啟臣有私交，今天是以「小弟」的身分來表達支持，不代表國民黨或哥哥連勝文的立場。國民黨台中市長電話民調將於25日起擇日進行，今（21）日是民調前的黃金週末，立委楊瓊瓔在太平區舉辦「萬人挺瓔團結大會」拚場，江啟臣則在水安宮辦南屯、西屯見面會。開場前有人發現連勝武藏身江啟臣見面會人群中，由於連勝武去年底才由黨主席鄭麗文任命，接下KMT Studio召集人並統籌國民黨青年部門運作，身分敏感，立即引起媒體注意，問他是否以黨中央身分參與。連勝武笑著回答，他今天是私人身分到台中，希望下屆台中市長選舉能有好的成績。他坦言和江啟臣有私交，比較少見到楊瓊瓔。媒體問他今天是否以朋友身分力挺江啟臣？他先是說「對對對」，接著連說兩次「是小弟的身分」啦！媒體再問，哥哥連勝文也挺江啟臣？他趕忙說「這我不知道，我不能幫哥哥回答」。連勝武說，江啟臣無論是歷練、經驗、人和都非常成功，台中在台灣是很值得驕傲的地方，自己對江啟臣有很深的希望與期許，希望這次初選之後黨內能團結，他對江啟臣與楊瓊瓔一樣給予祝福。