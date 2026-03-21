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日本職棒歐力士王牌宮城大彌在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）結束後，迎來首次實戰登板。在6局以第3任投手身份登板，兩局送出4次三振，僅被日本武士隊隊友森下翔太擊出一支安打。宮城大彌六局登板，面對曾是侍JAPAN隊友的森下先被擊出左外野線二壘安打，但隨後讓佐藤輝明擊出被折斷球棒的游擊滾地球出局，接著雖對大山悠輔投出四壞保送，但仍靠著2次三振化解危機，該局未失分。第7局則投出包含2次三振的三上三下，順利完成回國後的首次登板，最快球速達150公里。此役為他開幕前最後一次實戰調整，6天後將以連續第3年、個人生涯第3次開幕投手身份，站上主場投手丘。總教練岸田護已在20日賽後宣布：「開幕戰投手就是宮城。他是我們的王牌，我會把開幕戰交給他。」展現對這位左投的高度信任。另外，同樣從WBC返國的曽谷龍平也在第5局登板，雖一開始投出觸身球，但隨後解決3名打者、未失分，捕手若月健矢則以先發第7棒身份出賽，三人皆順利完成實戰復出。