LINE即將在台灣推出月費165元的「LINE Premium」會員計畫，提供跨系統備份、相簿可存影片、自選多組個人檔案、App圖示更換與字型擴充，另搭配LINE購物、LINE旅遊、LINE禮物及LINE MUSIC等會員權益。不過，百萬YouTuber Joeman對這波新功能評價並不算高，直言整體吸引力「普普」。
LINE日前宣布，自4月27日起「記事本」將不再支援影片上傳功能，被認為限縮功能是為即將推出月費165元的「LINE Premium」付費訂閱服務鋪路。這筆月費究竟值不值得花？YouTuber Joeman針對新功能進行盤點，直言整體吸引力「普普」，並為用戶整理了實用的替代方案。
跨系統備份：需求頻率低
Joeman指出，跨系統備份功能主要是針對在 Android 與 iPhone 兩大陣營間轉換的用戶，但現代人頻繁轉換陣營的機率偏低。他建議，大部分人只要繼續使用 iCloud 或 Google 備份即可，若真有跨陣營換機需求，單個月有需要再單訂一個月就好了。
相簿上傳高畫質影片：限制多，不如用雲端
針對付費後相簿可上傳原始畫質影片的功能，Joeman 分析，該功能限制最多只能上傳100部影片，且每部限制長度5分鐘與容量200MB以內。他認為實用度遠不如將影片設為 YouTube 私人影片，或是直接使用雲端硬碟。這功能唯一的優點大概只有「跟老人家分享比較方便」，對他而言完全沒有吸引力。
專屬多組個人檔案：全場最實用
此次訂閱中最讓Joeman稱讚的，是可以「自選多組個人檔案」。用戶能自動針對不同對象切換大頭照與名稱，例如對工作上不熟的人顯示一般頭貼與本名，對熟識的朋友則顯示可愛的頭貼與暱稱。Joeman 認為這個功能非常酷且實用，對於有經營不同社交圈需求的人來說是一大福音。
自訂圖示與字體：不如買主題
至於可改變 LINE App圖示及多樣化城市字體的功能，Joeman 則不客氣地表示，與其用這個，倒不如直接購買 LINE 的主題還比較特別。
吸引力普普，長輩快學 Google 雲端
綜合各項功能，Joeman 認為 LINE Premium 的整體吸引力真的「普普」。而對於過去習慣在LINE 記事本放影片的長輩或用戶，他建議最佳的替代方案就是「學一下怎麼用 Google 雲端硬碟」，才是更實用且長遠的解決之道。
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跨系統備份：需求頻率低
Joeman指出，跨系統備份功能主要是針對在 Android 與 iPhone 兩大陣營間轉換的用戶，但現代人頻繁轉換陣營的機率偏低。他建議，大部分人只要繼續使用 iCloud 或 Google 備份即可，若真有跨陣營換機需求，單個月有需要再單訂一個月就好了。
相簿上傳高畫質影片：限制多，不如用雲端
針對付費後相簿可上傳原始畫質影片的功能，Joeman 分析，該功能限制最多只能上傳100部影片，且每部限制長度5分鐘與容量200MB以內。他認為實用度遠不如將影片設為 YouTube 私人影片，或是直接使用雲端硬碟。這功能唯一的優點大概只有「跟老人家分享比較方便」，對他而言完全沒有吸引力。
此次訂閱中最讓Joeman稱讚的，是可以「自選多組個人檔案」。用戶能自動針對不同對象切換大頭照與名稱，例如對工作上不熟的人顯示一般頭貼與本名，對熟識的朋友則顯示可愛的頭貼與暱稱。Joeman 認為這個功能非常酷且實用，對於有經營不同社交圈需求的人來說是一大福音。
自訂圖示與字體：不如買主題
至於可改變 LINE App圖示及多樣化城市字體的功能，Joeman 則不客氣地表示，與其用這個，倒不如直接購買 LINE 的主題還比較特別。
吸引力普普，長輩快學 Google 雲端
綜合各項功能，Joeman 認為 LINE Premium 的整體吸引力真的「普普」。而對於過去習慣在LINE 記事本放影片的長輩或用戶，他建議最佳的替代方案就是「學一下怎麼用 Google 雲端硬碟」，才是更實用且長遠的解決之道。