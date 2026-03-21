全聯福利中心週末買一送一優惠來了！今明（21日、22日）兩天有韓國不倒翁泡麵、柔情抽取式衛生紙都半價外，全聯、大全聯門市一公斤的高麗菜特價只要19元，全台門市每日共計限量8萬顆，每人限購3粒，每顆現省13元。
全聯、大全聯高麗菜19元！生鮮蔬果都下殺
全聯、大全聯今起至下周一（21日至23日），1公斤的高麗菜單粒原價32元，特價只要19元，現省13元，全台門市每日共計限量8萬顆，每人限購3粒。
還有「美國富士蘋果#88」單粒原價33元，優惠價25元，4粒特價88元，平均單粒只要22元；「吳郭魚(大)」每尾原價75元，特價49元；「黃金雞腿排肉切片」單盒原價99元，特價79元。加熱即食喝暖湯，「美味堂 豬肚四神湯」直接從3位數降到2位數，每盒原價139元，優惠價99元，現省40元；人氣甜點「We Sweet大理石蜂蜜蛋糕」單盒原價69元，特價只要49元。
大全聯再加碼，3天限定推出2款明星海陸食材爆殺優惠，「冷凍台灣鯛魚片」每片原價75元，優惠價49元，現省26元；「冷凍豬前腿火鍋肉片(袋)」每100公克原價47元，現在每100公克只要32元。
全聯週末買一送一！衛生紙、玉米都半價
全聯官方LINE好友今明兩天（21日、22日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「韓國不倒翁 風味炒麵」、「桂格 高麗人蔘滋補液」、「House好侍番茄燴飯料理塊」、「柔情 抽取式衛生紙」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
愛買量販合作JA全農青森創佳績！蘋果、蘋果汁通通限時優惠
愛買量販與與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」攜手合作，首波青森蘋果系列商品已於單季創下「8位數」營收佳績，雙方宣布接下來將引進更多優質的青森農特產品像是山藥、青森米等，預計全年合作業績將跨越「9位數」大關，突破億元產值。
為感謝消費者支持，愛買量販力挺青森農產，即起至3月24日，天天限量推出「青森蘋果卡士達奶油千層塔」，單顆售價僅59元。即起至3月24日前，購買指定青森蘋果、蘋果汁、山藥或青森米，單筆消費滿699元還可獲得「愛買X JA青森農產」獨家限量小燈箱一個。
即起至3月22日前，愛買APP會員購買青森米單筆滿320元折50元；愛買APP會員購買青森蘋果/蘋果汁/青森山藥單筆500元折30元；愛買APP會員購買指定象印日本製電子鍋現折1000元（限南雅店）。
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全聯、大全聯今起至下周一（21日至23日），1公斤的高麗菜單粒原價32元，特價只要19元，現省13元，全台門市每日共計限量8萬顆，每人限購3粒。
還有「美國富士蘋果#88」單粒原價33元，優惠價25元，4粒特價88元，平均單粒只要22元；「吳郭魚(大)」每尾原價75元，特價49元；「黃金雞腿排肉切片」單盒原價99元，特價79元。加熱即食喝暖湯，「美味堂 豬肚四神湯」直接從3位數降到2位數，每盒原價139元，優惠價99元，現省40元；人氣甜點「We Sweet大理石蜂蜜蛋糕」單盒原價69元，特價只要49元。
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愛買量販與與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」攜手合作，首波青森蘋果系列商品已於單季創下「8位數」營收佳績，雙方宣布接下來將引進更多優質的青森農特產品像是山藥、青森米等，預計全年合作業績將跨越「9位數」大關，突破億元產值。
即起至3月22日前，愛買APP會員購買青森米單筆滿320元折50元；愛買APP會員購買青森蘋果/蘋果汁/青森山藥單筆500元折30元；愛買APP會員購買指定象印日本製電子鍋現折1000元（限南雅店）。