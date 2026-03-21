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瘦瘦針違規販售裁處共計330萬元 食藥署接獲35件疑似不良反應通報

瘦瘦針在全球掀起熱潮！但美國有數千名使用者因嚴重副作用而提起大規模訴訟。國內部分，衛福部食藥署提到，目前違規販售已累計2年裁處330萬元；至於全國藥物不良反應通報系統接獲35件。對於違規販售情況，也將透過不法藥品查緝、藥事法修法及加強藥商責任著手。俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑類藥品，因核准用於體重控制，受到不少民眾關注。但國外發生多起副作用，且國內也傳出有違規販售情形。食藥署表示，自113年起，每年度請各地方政府衛生局加強GLP-1類藥品的流向及使用管理，進行醫療院所及藥局查核。食藥署提到，113年度查核家數共計487件，其中違規家數計85件，違規樣態包含非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥等，裁處金額計新台幣260萬元整。114年度查核家數計353件，其中違規家數計26件，違規樣態同樣包含非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥等，裁處金額計新台幣70萬元整。另外，對於我國不良藥物反應系統通報，其中瘦瘦針用於減重的上市後安全性，自112年1月1日至115年3月19日間，共計接獲35件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品於減重的不良反應通報案件。食藥署表示，已於今年3月13日發函，要求藥商及醫療院所加強安全監測與通報；而3月3日發文地方衛生局啟動115年度「加強管理GLP-1 agonist 注射劑藥品之流向及使用稽查專案」一案。有關GLP-1 類藥品的管理，食藥署指出，從4個策略同步強化，包括民眾用藥安全、不法藥品查緝、加強藥商責任及藥事法修法，特別是針對網路平台販售 藥品的管理。