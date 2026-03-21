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▲台電公司高雄區營業處參與高雄智慧城市展，由高雄區營業處業務副處長許佳玉(右2)率隊，到高雄智慧城市展現場，設攤展現台灣電力APP節能成果。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

▲台電公司高雄區營業處參與高雄智慧城市展，設攤推廣台電App，以及展現節能診斷服務成果，鼓勵民眾透過APP掌握自家用電習慣，進一步管理自家用電，落實節能行動。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處於20日至22日，參與在高雄展覽館所舉辦讀高雄智慧城市展，並設攤推廣台電App，以及展現節能診斷服務成果。台電公司高雄區營業處參與高雄智慧城市展，是由高雄區營業處業務副處長許佳玉率業務經理蕭秀英、營業課長莊誌豪等人，到高雄智慧城市展現場，設攤展現台灣電力APP節能成果。台電公司高雄區營業處業務副處長許佳玉表示，2026高雄智慧城市展，今年以數位與綠色雙軸轉型為主軸，台電高雄區營業處參與高雄智慧城市展，今年以「超電感」為視覺主題，設置攤位參展，期透過具象化展示，讓民眾瞭解平時看不見的電力系統，其實是日常生活中不可或缺的有限資源，也藉此傳達節約能源的重要性。許佳玉說，台電公司高雄區營業處參與高雄智慧城市展，除了展現近兩年節能診斷服務成果外，也同步推廣台灣電力APP，民眾只要在現場完成帳號綁定，即可獲得50元超商禮券，鼓勵大家透過APP掌握自家用電習慣，進一步管理自家用電，落實節能行動。台電公司高雄區營業處處長黃志榮指出，高雄區營業處參與高雄智慧城市展，設攤展示該區處2024年至2025年間完成的節能診斷成果，兩年間共完成613件節能診斷，預估節電潛力約1億407萬度，以一般家庭每月平均用電量約306度推估，相當於可供約2萬8341戶家庭一整年使用，充分展現節能措施在提升用電效率及落實節能減碳方面的顯著成效。至於在節能診斷方面，主要是由節能工程師針對冰水主機、空壓機等高耗能設備進行專業量測，協助用戶找出耗能原因，並提出改善建議，經統計，2025年已完成國軍左營總醫院、衛福部澎湖醫院、高雄港務分公司及高鐵左營站等單位診斷服務，今年也預計到光陽工業、華新科技等企業提供服務。黃志榮並指出，而針對一般用戶的節能方式，台電則鼓勵用戶下載台電APP，完成註冊及電號綁定，他說，台電APP除了提供用電申請、電費查詢與停電報修等功能外，只要搭配智慧電表，民眾就可以隨時查詢自己每天、每小時的用電資訊，並透過「未出帳用電量」、「費率試算」及「住宅用電分析」等功能，掌握自家用電情形，並由台電評估用戶相關用電量後提供最佳費率建議，協助大家找出最有效的減少用電及省錢方案。