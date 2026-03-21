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▲ 強友會捐贈消防器材予台南市政府消防局，包含搜救犬訓練設備及消防人員個人防護裝備，協助提升第一線救災與搜救能量，對於整體防救災能量提升具有實質助益。（圖／南市府提供）

中華強友文教協會今（21）日舉辦音樂會活動，台南市長黃偉哲下午偕同副市長趙卿惠及副市長葉澤山受邀出席開幕儀式。活動開場特別安排消防局搜救犬進行專業演示，展現平時訓練成果與救災能力。黃偉哲也代表市府頒贈感謝狀予強友會代表，感謝其長期投入公共安全與社會公益，展現民間力量對城市安全的重要支持。這次強友會捐贈消防器材予台南市政府消防局，包含搜救犬訓練設備及消防人員個人防護裝備，協助提升第一線救災與搜救能量，對於整體防救災能量提升具有實質助益。黃偉哲表示，台南作為文化古都，深厚的人文底蘊來自於眾多具有文化素養與社會責任感的市民共同累積。強友會長期以「以文會友」為宗旨，匯聚各領域優秀人才，不僅推動藝文活動，也積極投入公益行動，正是台南文化精神的重要體現。透過公私協力，讓文化與公益並行，進一步形塑溫暖且具有韌性的城市氛圍。消防局指出，此次強友會捐贈內容包含搜救犬專業訓練設備，有助於提升犬隻訓練效率與搜救精準度，同時也提供消防人員必要防護裝備，強化第一線執勤安全，對於整體防救災能量提升具有實質助益。未來將持續善用各界資源，精進救災技術與訓練品質，攜手打造更安全、具韌性的城市環境。