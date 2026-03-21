中央氣象署預報，明（22）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，僅迎風面有雨，各地大多為晴到多雲，不過下周有兩波鋒面影響北東地區，其中周三為微弱鋒面，水氣增加且高溫略降，下周六另一波鋒面雨襲，且降溫會比周三更明顯。
周日回溫好天氣！下周兩波鋒面襲北東地區
中央氣象署預報指出，周日至下周二東北季風減弱，迎風面東部及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭、基隆北海岸有零星短暫陣雨， 各地大多為晴到多雲，午後山區有零星降雨機會。
且下周三和周六將有兩波鋒面通過，周三微弱鋒面影響，周三、周四降雨集中在基隆北海岸及宜蘭，花東、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，西半部維持晴到多雲。
周五好天氣維持一天！周六又要變天了
周五東北季風減弱，是未來一周水氣最少的一天，北台灣溫度上升，迎風面東半部、恆春半島有零星雨，其他地區晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。
周六第二波鋒面通過及東北季風增強，降雨集中在北部及東半部地區，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，這波降雨會比第一波鋒面更明顯。
未來一周溫度，各地高溫約可達攝氏26度至28度，低溫17度至21度，日夜溫差大，早出晚歸留意保暖。且受到鋒面影響，下周三、下周四北台灣高溫略降2度，周六第二波降溫比較明顯，不過中南部沒有太大影響。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報指出，周日至下周二東北季風減弱，迎風面東部及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭、基隆北海岸有零星短暫陣雨， 各地大多為晴到多雲，午後山區有零星降雨機會。
且下周三和周六將有兩波鋒面通過，周三微弱鋒面影響，周三、周四降雨集中在基隆北海岸及宜蘭，花東、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，西半部維持晴到多雲。
周五東北季風減弱，是未來一周水氣最少的一天，北台灣溫度上升，迎風面東半部、恆春半島有零星雨，其他地區晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。
周六第二波鋒面通過及東北季風增強，降雨集中在北部及東半部地區，中南部維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，這波降雨會比第一波鋒面更明顯。
未來一周溫度，各地高溫約可達攝氏26度至28度，低溫17度至21度，日夜溫差大，早出晚歸留意保暖。且受到鋒面影響，下周三、下周四北台灣高溫略降2度，周六第二波降溫比較明顯，不過中南部沒有太大影響。