我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣進場時受到支持者熱烈歡迎。（圖／江啟臣提供，2026.03.21）

▲江啟臣在水安宮舉行見面會，吸引上千支持者參與。（圖／江啟臣提供，2026.03.21）

國民黨台中市長初選民調在即，立法院副院長江啟臣今天在造勢現場感性地說，自己對台中有很多夢想，而且8年前就已經準備好，希望將台中打造成台灣最棒的幸福城市，但他不能只當一個做夢的人，夢想城市能否從幸福城邁向旗艦城，端看支持者下週能不能在家守住電話、為下一代守住台中的未來。江啟臣今（21）日的西屯、南屯區見面會，下午在水安宮舉行，吸引上千民眾參與、10餘位藍白市議員站台力挺。活動原由前市長胡志強擔任壓軸嘉賓，但胡志強10天前氣管炎未癒，由立委廖偉翔代為宣讀，強調「只要江啟臣贏，他的病就好了」。一向給人溫和理性印象的江啟臣，今天難得感性，強調台中是他生命的一切，一個在全球少子化浪潮中，人口仍逆勢成長的幸福城市，自有其魅力、實力與吸引力，可惜「世界看到台中並不多、很多人不知道台中的好」。江啟臣說，每個台中人都有心中的夢想城市，自己也有夢想要圓，希望台中和加拿大溫哥華一樣，成為國際幸福宜居城市、和義大利米蘭一樣是會展之都，像奧地利維也納的社宅之都、和澳洲墨爾本一樣是文化之都與全齡照護之都，還要讓外國人到台灣時，不會只想到台北。所以他8年前努力想選市長、過去8年也一直在準備，希望台中雖然不是首都，卻是人民肯定的、台灣最棒的城市，能從盧秀燕打造的幸福城邁向旗艦城。江啟臣表示，胡志強當年參選大台中市長時，提出「世界的大台中」選舉口號，這是胡志強至今的堅持，他希望台中不只是世界大台中，還要成為最棒的台中，8年來自己一直在準備，希望有機會實現夢想城市的未來，若是下星期大家沒有守住民調電話，所有願景和夢想可能沒機會實現。