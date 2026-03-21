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▲安海瑟薇在Threads發文後吸引蔡英文前來留言。（圖／Threads）

好萊塢女星安海瑟薇也玩Threads！她今（21）日在平台上發布了第一篇貼文，吸引許多粉絲搶來按讚互動，其中最吸睛的就是前總統蔡英文也現身留言區，不只英文熱情歡迎她來台灣走走，還寫下社群超紅諧音哏「針線木（真羨慕）」，留言曝光後已經有超過8萬名網友按讚朝聖。安海瑟薇近日開通Threads帳號後，首篇貼文僅簡單放上「👋🪡🧵」三個表情符號，貼文曝光後吸引許多台灣網友留言表示，「剛剛看錯以為安海瑟薇在說『真羨慕🪡 🧵🪵』」，話題度瞬間拉滿。有趣的是，就連前總統蔡英文也看錯安海瑟薇的發文內容，因此前往留言區寫下「All Taiwanese people welcome you」，並且附上「🪡 🧵🪵」表情符號，驗證了大家都看成「真羨慕」的網路熱門話題。而蔡英文的留言曝光後，也讓大批台灣網友笑翻，狂讚蔡英文是「最強活網仔」、「超懂網路梗」，讓大批台灣網友笑翻，狂讚蔡英文完全就是「最強活網仔」、「超懂網路梗」、「總統網速比自己快是什麼感覺」，該則留言現在已經突破8萬網友按讚，成為網路迷因的領航者。