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▲太平區農會三巨頭和多位市議員為楊瓊瓔站台。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.21）

▲楊瓊瓔第2場「萬人挺瓔團結大會」聲勢浩大。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.21）

國民黨台中市長黨內初選將於下週進行電話民調，立委楊瓊瓔今天舉辦第2場「萬人挺瓔團結大會」，提出「媽媽市長2.0」願景，強調要接棒盧秀燕，以更進階的治理思維帶領台中邁向下一個10年升級，未來將以更有感、更有效率的施政，打造更宜居、更有競爭力的城市。楊瓊瓔的「萬人挺瓔團結大會」（21）日下午在太平運動場舉辦，台下一片粉紅旗海，市議員李中、吳呈賢、吳建德、賴朝國、羅永珍、陳本添、楊大鋐、林昊佑等人輪番助講，太平區農會理事長黃文生、常務監事陳展群與總幹事余文欽也站台推薦，強調楊瓊瓔長年深耕地方、熟悉市政，具備即戰力。壓軸登台的楊瓊瓔強調，政治不是只有治理，更應該是溫柔的陪伴，她提出「媽媽市長2.0」願景，強調要接棒盧秀燕，以更進階的治理思維帶領台中邁向下一個10年升級。她以「台中是咱的厝、共同的家」為主軸，細數30多年從政歷程，強調走遍台中29區、參與城市每個轉型階段，未來將以更有感、更有效率的施政，打造更宜居、更有競爭力的城市。楊瓊瓔指出，她和盧秀燕有超過30年的情誼，彼此分工明確，「市長在地方落實建設，我在中央衝鋒爭取資源」，攜手讓台中逐步邁向幸福城市。未來若有機會接棒，將延續既有基礎並全面升級推動「媽媽市長2.0」，讓城市治理更細膩、更貼近市民需求，讓長輩安心、慢老、快樂活。楊瓊瓔向支持者喊話，台中正站在關鍵轉型節點，這次初選將決定台中的未來，呼籲市民在初選民調中唯一支持楊瓊瓔，讓她接棒盧秀燕，帶領台中再創高峰。