藝人婁峻碩與焦凡凡今（21）日宣布喜獲麟兒，焦凡凡順利剖腹產下 3572 克男寶寶。婁峻碩透露，因寶寶胎位始終處於「頭朝上」，經醫師評估決定採取剖腹產。究竟胎位不正的原因為何？除了開刀還有矯正機會嗎？專業醫師指出，掌握矯正時機與風險評估，是確保母嬰安全的關鍵。
為什麼會胎位不正？醫師點名「7大關鍵因素」
為什麼有些寶寶到了接近預產期仍不願「轉頭」？彰化醫院衛教資訊指出， 造成胎位不正的原因多樣，主要與胎兒活動空間及子宮環境有關：
膝胸臥式有用嗎？醫曝「矯正運動」與風險
若在產檢中發現胎位不正，孕媽咪該如何自救？彰化醫院衛教資訊建議， 目前最常採用的矯正方式為「膝胸臥式」。孕媽咪可採雙腿跪姿，前胸平貼床面、臀部盡量翹高，希望藉由子宮空間的倒置讓寶寶回到正常胎位，建議早中晚各做一次、每次 10 分鐘。
此外，育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠也表示， 30 週後若胎位仍固定，可由醫師評估施行「胎兒外轉術（ECV）」。但由於外轉術可能造成臍帶牽扯風險，現今剖腹產安全性大幅提升，若矯正未果，不應強求自然產。
一定要剖腹嗎？醫：母嬰健康是最高原則
許多孕媽咪擔憂胎位不正只能剖腹。育禾婦幼診所衛教資訊強調， 自然產的理想胎位為「正頭位（頭下腳上）」，若屬「橫位」或「顏面位」等胎位，自然產風險極高。
梁玉惠醫師提醒，雖然部分條件允許下臀位仍有自然產機會，但醫師會根據孕婦骨盆條件與胎兒大小提供最合適建議。面對胎位不正無須過度焦慮，正如焦凡凡與婁峻碩的選擇，以「母嬰安全」為首要考量，才是最穩妥的生產方式。
※ 貼心提醒： 本文資訊僅供衛教參考，不具備醫療診斷功能。如有健康疑慮或具體症狀，請務必諮詢專業醫師，以獲得最精準的醫療協助。
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為什麼有些寶寶到了接近預產期仍不願「轉頭」？彰化醫院衛教資訊指出， 造成胎位不正的原因多樣，主要與胎兒活動空間及子宮環境有關：
- 羊水過多或早產： 導致胎兒在子宮內轉動過於頻繁或空間異常。
- 多胞胎妊娠： 子宮內擠入多個寶寶，空間受限。
- 胎盤位置： 如前置胎盤或著床位置太高。
- 子宮構造異常： 如雙角子宮、子宮內膈膜或子宮肌瘤。
- 多胎次經產婦： 因腹肌鬆弛對子宮失去支撐，導致空間改變。
- 胎兒先天異常： 如水腦或無腦兒。
- 過往病史： 前一胎懷孕也是胎位不正。
若在產檢中發現胎位不正，孕媽咪該如何自救？彰化醫院衛教資訊建議， 目前最常採用的矯正方式為「膝胸臥式」。孕媽咪可採雙腿跪姿，前胸平貼床面、臀部盡量翹高，希望藉由子宮空間的倒置讓寶寶回到正常胎位，建議早中晚各做一次、每次 10 分鐘。
此外，育禾婦幼中心婦產科醫師梁玉惠也表示， 30 週後若胎位仍固定，可由醫師評估施行「胎兒外轉術（ECV）」。但由於外轉術可能造成臍帶牽扯風險，現今剖腹產安全性大幅提升，若矯正未果，不應強求自然產。
許多孕媽咪擔憂胎位不正只能剖腹。育禾婦幼診所衛教資訊強調， 自然產的理想胎位為「正頭位（頭下腳上）」，若屬「橫位」或「顏面位」等胎位，自然產風險極高。
梁玉惠醫師提醒，雖然部分條件允許下臀位仍有自然產機會，但醫師會根據孕婦骨盆條件與胎兒大小提供最合適建議。面對胎位不正無須過度焦慮，正如焦凡凡與婁峻碩的選擇，以「母嬰安全」為首要考量，才是最穩妥的生產方式。
※ 貼心提醒： 本文資訊僅供衛教參考，不具備醫療診斷功能。如有健康疑慮或具體症狀，請務必諮詢專業醫師，以獲得最精準的醫療協助。