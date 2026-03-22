蘋果（Apple）「平價」策略奏效了！最新機種 MacBook Neo 上市滿一週傳出驚人捷報，執行長庫克（Tim Cook）20 日親自在 X 平台認證：「Mac 創下史上新用戶銷量最好的一週。」這款教育價僅需 16900 元的破壞者，證明了只要價格夠香，即便全球筆電市場疲軟，果粉依舊會為「最便宜 Mac」瘋狂。
蘋果新一波Mac產品攻勢傳出捷報，讓庫克20日立即在X平台上開心發文，文中提到Mac在首次購買用戶族群中，創下歷來最佳上市週表現，成功吸引大量首購族加入Mac陣營，或從Windows系統轉換至蘋果生態系的族群明顯增加，顯示Mac這波產品策略成功奏效。由於MacBook Neo鎖定學生、首購筆電族，以及可能從Windows轉換到蘋果生態系的使用者，因此市場解讀，這款新機大幅降低入門門檻，成功替Mac帶進更多新客。
MacBook Neo瞄準年輕族群與首購市場
蘋果MacBook Neo在3月4日正式發表，3月11日開始供貨，256GB入門款台灣售價19900元起，教育價更只要16900元，已經比一台中階手機還要便宜，512GB性價比也相當高，售價22900元，教育價還壓在2萬元以下，教育價19900元，是目前蘋果旗下最便宜的筆電產品。新機搭載A18 Pro晶片，配備13吋Liquid Retina顯示器，明顯瞄準年輕族群與首購市場。
值得注意的是，蘋果同一週也同步更新Mac產品線，包括搭載M5晶片的MacBook Air，以及搭載M5 Pro、M5 Max晶片的MacBook Pro，使整體Mac陣容一次到位。不過，從庫克強調「first-time Mac customers」來看，外界仍普遍認為，真正推升首購用戶爆量成長的關鍵，仍是價格更親民的MacBook Neo，而非定位較高階的Air與Pro系列。
下單後恐等半個月
另外，MacBook Neo目前在美國市場也出現供貨吃緊跡象。依蘋果線上商店資訊，20日下單的MacBook Neo，預估出貨時間已排到4月6日至4月13日，顯示首波買氣確實相當強勁，台灣目前則尚未販售，預料台灣開賣後也會相當有買氣。
資料來源：蘋果
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MacBook Neo瞄準年輕族群與首購市場
蘋果MacBook Neo在3月4日正式發表，3月11日開始供貨，256GB入門款台灣售價19900元起，教育價更只要16900元，已經比一台中階手機還要便宜，512GB性價比也相當高，售價22900元，教育價還壓在2萬元以下，教育價19900元，是目前蘋果旗下最便宜的筆電產品。新機搭載A18 Pro晶片，配備13吋Liquid Retina顯示器，明顯瞄準年輕族群與首購市場。
值得注意的是，蘋果同一週也同步更新Mac產品線，包括搭載M5晶片的MacBook Air，以及搭載M5 Pro、M5 Max晶片的MacBook Pro，使整體Mac陣容一次到位。不過，從庫克強調「first-time Mac customers」來看，外界仍普遍認為，真正推升首購用戶爆量成長的關鍵，仍是價格更親民的MacBook Neo，而非定位較高階的Air與Pro系列。
下單後恐等半個月
另外，MacBook Neo目前在美國市場也出現供貨吃緊跡象。依蘋果線上商店資訊，20日下單的MacBook Neo，預估出貨時間已排到4月6日至4月13日，顯示首波買氣確實相當強勁，台灣目前則尚未販售，預料台灣開賣後也會相當有買氣。
資料來源：蘋果