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中信兄弟內野手許基宏今（21）日出席中職開季宣傳活動「開季團圓大辦桌2.0」，被問到隊友王威晨睽違10年再度守一壘，他笑說王威晨守一壘很帥，「這身材高挑、苗條，幫我們拉高平均值，感謝他。」談到本季目標，許基宏說不會特別在「數字」上設定成績，「我比較不注重，因為那就是過程中的累積而已。所以反而會比較注重每一次的當下，有沒有做到我想要做的。」首次參加聯盟開季活動，許基宏說很熱鬧，有很珍惜現在的環境，「當然是有很多人的共同努力下才有這樣的環境，所以我們要繼續去珍惜這份得來不易的環境。再加上很多球團在球場內、外大力支持，然後宣傳、行銷也好，能夠造就這樣一個環境給大家，那我們要繼續的努力去維持。」兄弟今日在亞太與統一獅進行官辦熱身賽，隊長王威晨睽違10年再次於熱身賽守一壘，許基宏笑說有看到，「帥！不用教他，他自己都會。」許基宏透露，他跟王威晨以前就有討論過，「我問他三壘的，他問我一壘的，會去討論自己的理解。」許基宏用「修長」形容王威晨守一壘，「這身材高挑、苗條，幫我們拉高平均值，感謝他。」許基宏從去年球季開始就自聘訓練師，也改變過往的訓練模式，得到一些蠻新穎的方法、知識，「訓練的重點會抓得比較清楚，會知道說我的方向要往哪邊去，以前是會比較整體性訓練，但就是要去尋找自己需要的部分，去特別地強化。」談到本季目標，許基宏直言要身體健康，「才有上場的本錢，再來就是努力去超越去年的自己，每年都給自己這樣的想法。」許基宏表示，不會去設定數字上的打擊成績，「我比較不注重，因為那就是過程中的累積而已。所以反而會比較注重每一次的當下，有沒有做到我想要做的。」