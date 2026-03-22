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2026清明掃墓吉日一次看！沖煞生肖注意

▲清明節掃墓建議在上午9點後至下午3點前完成，避免過晚天色昏暗與環境風險。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026清明掃墓「提早祭祖」避人潮！出發前確認3件事

▲建議可在清明節前一至三週，或提前幾天完成掃墓、整理墓地與祭拜程序，避開清明當天的壅塞與人潮。（圖／NOWNEWS資料照）

2026清明掃墓簡化版流程、供品清單

掃墓常見供品：

適合掃墓的水果包含：

▲建議掃墓供品準備單數，同一種水果也以單數為佳，可選蘋果、橘子、柳丁等吉利水果。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

不適合掃墓的水果：

一般掃墓流程大致如下：

▲簡易清明節掃墓流程一圖看完。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026年清明節落在4月5日，連假從4月3日至6日，預期將湧現大量返鄉掃墓人潮，不少民眾選擇提前祭祖避開壅塞。民俗專家楊登嵙整理提早掃墓吉日，表示須留意沖煞生肖與墓地座向，避免影響祭拜。《NOWNEWS今日新聞》也同步整理避開人潮技巧、供品準備與掃墓流程，讓民眾一次掌握清明祭祖重點。舉例來說，若選擇3月25日掃墓，親屬中屬龍且為15歲或75歲者應避免參與，或若墓地為坐北朝南，也建議改期進行。至於靈骨塔祭拜，因未涉及動土施工，通常不受日子限制，可依時間安排前往，但建議在上午9點後至下午3點前完成，避免過晚天色昏暗與環境風險。提前掃墓可有效避開清明當天的壅塞與人潮，讓整體流程更加順暢。一般建議可在清明節前一至三週，或提前幾天完成掃墓、整理墓地與祭拜程序，也能讓長輩或工作忙碌的家人更方便參與。若因行程無法提前，延後掃墓在文化上同樣可接受，只要心意誠懇即可，可安排於清明節後的週末或假日，並避開墓園關閉時間與人潮高峰。無論提前或延後，誠心祭拜仍是最重要的核心。雖然避開連假人潮，但提早掃墓也可能遇到以下情況，建議出發前確認：若提前一至兩週前往，墓區周邊攤販多半尚未設攤，鮮花、水果、金紙、線香及工具等需先行準備齊全。部分縣市會在清明前的特定週末提前實施交通管制，需事先查詢是否限制車輛進入及接駁車資訊。許多墓園會在清明前統一除草，若時間未抓準，可能會遇到雜草叢生不便通行，建議事先聯繫確認。◼︎香、紙錢◼︎鮮花◼︎蠟燭◼︎三牲（雞、豬肉、魚）◼︎飯菜◼︎蛋◼︎水果◼︎酒或茶◼︎糕點或餅乾◼︎紅龜粿、草仔粿、發糕◼︎蘋果：象徵平平安安◼︎橘子：象徵大吉大利◼︎柳丁：象徵添丁招福◼︎柚子：象徵保佑家人◼︎哈密瓜：象徵多子多孫◼︎枇杷：象徵健康長壽◼︎柿子：象徵事事如意通常建議供品準備單數，如3或5份，同一種水果也以單數為佳，象徵吉利。◼︎香蕉、李子、梨子、鳳梨：諧音為「招你來旺」，有招來好兄弟之意。◼︎葡萄、龍眼、荔枝：成串象徵厄運連續。◼︎釋迦：外型似神明，有不敬之意。◼︎蓮霧：空心象徵無心祭拜。1.清理墓地環境2.擺放祭品3.點香祭拜祖先4.焚燒紙錢5.收拾供品另外也要記得攜帶掃把、抹布、鐮刀等工具，以利整理墓地環境。