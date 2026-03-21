屏東植樹護草鴞　打造友善永續生態棲地

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▲親子共同參與植樹活動，現場氣氛熱絡，展現全民守護生態的行動力。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府攜手林業及自然保育署屏東分署，今（21）日在九如鄉萬年濕地群圳寮濕地舉辦「原地扎根・韌性森活－植草護地・鴞遙森活」植樹活動，吸引眾多親子參與，在歡樂氛圍中以實際行動守護環境。縣長周春米表示，活動結合植樹與植草，不僅提升生態綠覆率，更為屏東特有瀕危物種「草鴞」營造安全棲地，展現全民守護自然的決心。周春米指出，3月為植樹月，縣府與林保署屏東分署共同於萬年濕地群栽植多種台灣原生植物，並特別種下1,000株白茅草，打造適合草鴞繁殖與棲息的環境。她強調，萬年濕地群生態資源豐富，不僅是地方休憩場域，更是珍貴的自然資產，縣府將持續攜手中央單位，促進生態與生活共存共榮。林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生表示，今年以「原地扎根、韌性森活」為主題，在國際森林日辦理植樹活動別具意義，透過植樹與植草行動提升棲地品質，同時結合草鴞保育，深化民眾對生態議題的認識。農業處說明，草鴞為全台數量不到500隻的一級保育類動物，屏東更是其重要繁殖區，近年於林邊溪流域發現最南端築巢紀錄，顯示保育成果逐步顯現。縣府推動「瀕危物種生態服務給付」，鼓勵農民友善耕作、不使用毒鼠藥與除草劑，目前申請面積已達90公頃，逐步建構友善棲地。此外，現場除進行植草行動，也發放多樣原生樹苗，包括六翅木、黃荊、月橘、厚葉石斑木、臺灣肖楠及蘭嶼羅漢松等，並設置宣導攤位與表演活動，讓民眾在參與中深化環境保育觀念，共同為永續家園努力。屏東植樹護草鴞 打造友善永續生態棲地屏東縣政府攜手林業及自然保育署屏東分署，今（21）日在九如鄉萬年濕地群圳寮濕地舉辦「原地扎根・韌性森活－植草護地・鴞遙森活」植樹活動，吸引眾多親子參與，在歡樂氛圍中以實際行動守護環境。縣長周春米表示，活動結合植樹與植草，不僅提升生態綠覆率，更為屏東特有瀕危物種「草鴞」營造安全棲地，展現全民守護自然的決心。周春米指出，3月為植樹月，縣府與林保署屏東分署共同於萬年濕地群栽植多種台灣原生植物，並特別種下1,000株白茅草，打造適合草鴞繁殖與棲息的環境。她強調，萬年濕地群生態資源豐富，不僅是地方休憩場域，更是珍貴的自然資產，縣府將持續攜手中央單位，促進生態與生活共存共榮。林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生表示，今年以「原地扎根、韌性森活」為主題，在國際森林日辦理植樹活動別具意義，透過植樹與植草行動提升棲地品質，同時結合草鴞保育，深化民眾對生態議題的認識。農業處說明，草鴞為全台數量不到500隻的一級保育類動物，屏東更是其重要繁殖區，近年於林邊溪流域發現最南端築巢紀錄，顯示保育成果逐步顯現。縣府推動「瀕危物種生態服務給付」，鼓勵農民友善耕作、不使用毒鼠藥與除草劑，目前申請面積已達90公頃，逐步建構友善棲地。此外，現場除進行植草行動，也發放多樣原生樹苗，包括六翅木、黃荊、月橘、厚葉石斑木、臺灣肖楠及蘭嶼羅漢松等，並設置宣導攤位與表演活動，讓民眾在參與中深化環境保育觀念，共同為永續家園努力。