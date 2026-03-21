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▲台灣電力公司舉辦第8屆台電盃足球邀請賽，有多支國小校隊及俱樂部勁旅同場競技。(圖／記者黃守作攝，2026.03.21)

▲台灣電力公司副總經理蔡志孟致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.21)

▲高雄市政府運動發展局局長侯尊堯致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.21)

▲台灣電力公司舉辦第8屆台電盃足球邀請賽，各球隊均使出混身解數，展開為期兩天的競賽，以求爭取奪冠。(圖／記者黃守作攝，2026.03.21)

台灣電力公司於今(21)日，在高雄市永安區興達發電廠海神足球場，舉辦2026第8屆台電盃足球邀請賽，邀請多支國小校隊及俱樂部勁旅同場競技，期持續推動基層足球運動發展。台灣電力公司2026第8屆台電盃足球邀請賽開幕儀式，是由台灣電力公司副總經理蔡志孟與興達發電廠廠長洪貴忠共同主持，台電公司公眾服務處處長袁梅玲、興達發電廠廠長李志光、鳳山區營業處處長黃明順、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市永安區區長黃美玲、茄萣區區長賴美娥、路竹區區長賴立齡、湖內區區長陳秋霞、岡山區區長張純菁、永安區里長柯男烈等人，以及參與球隊隊員與會。台灣電力公司副總經理蔡志孟表示，台電公司為持續推動基層足球發展，每年均舉辦台電盃足球邀請賽，邀請多支國小校隊及俱樂部勁旅同場競技。蔡志孟說，此次邀請國小組隊伍參賽，包括竹圍國小、右昌國小、後勁國小、瑞興國小、仁愛國小等5所學校，以及國小足球俱樂部組則有小雷鳥、肯尼獅、南島足夢、小岡聯、屏北訓練戰等實力隊伍參賽，期來自各地的足球小將齊聚一堂，在球場上切磋球技、交流情誼，共同角逐足球邀請賽冠軍榮耀。高雄市政府運動發展局局長侯尊堯指出，台灣電力公司推展體育運動不遺餘力，高雄地區就有興達發電廠足球隊、高雄區營業處棒球隊及鳳山區營業處女子排球隊。台電盃足球邀請賽開幕儀式後，隨即展開為期兩天的競賽，各球隊均使出混身解數，以求爭取奪冠，小小球員們在綠茵場上盡情奔馳、揮灑汗水，預計帶來兩天的足球賽事。興達發電廠廠長洪貴忠說，台電公司多年來持續推動體育發展，台電已第16度榮獲教育部體育推手獎(現為運動部運動推手獎)，為獲獎次數最多的企業之一，未來也將持續透過舉辦各類體育活動，培育更多優秀運動人才，讓體育精神在基層扎根、持續發光。洪貴忠並說，興達發電廠除肩負穩定供電的使命外，也長期支持體育發展，將秉持向上提升運動水準、向下扎根基層體育理念，積極投入基層運動推廣，以善盡企業社會責任。