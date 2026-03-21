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清明節4生肖注意！易受陰氣干擾、這些場所別去

▲屬馬、鼠、牛、兔4生肖特別容易受陰氣影響，應避免前往山邊、水邊、森林、焚燒紙錢處等地。（示意圖／取自unsplash）

清明節掃墓11禁忌一次看！下午5點前必須掃完

▲小孟老師提醒清明節11禁忌，其中之一是有牌位的場所避免打麻將。（示意圖／取自Pixabay）

清明節不可拜4水果！小孟老師示警：不可亂拜

▲清明節供品水果不宜選擇芭樂、蕃茄、香蕉、釋迦。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

清明節將於4月5日登場，許多人在近期安排掃墓行程。命理專家小孟老師表示，當天氣場較為敏感，屬馬、鼠、牛、兔4生肖特別容易受陰氣影響，應避免前往山邊、水邊、森林、焚燒紙錢處等地。同時他也整理出掃墓11大禁忌，例如掃墓後不直接回家、避免喧嘩與拍照等。供品方面則提醒避開芭樂、番茄、香蕉與釋迦，以免象徵不佳，建議民眾以尊重與誠心為主。盡量不要靠近山邊、溪流周邊。避免在大樹下或森林等陰氣較重的環境逗留。遠離焚燒紙錢處與寒冷地區。不宜進入無人居住的老宅空間。1.不隨意進出老宅。2.掃墓應於下午五點前完成。3.避免前往有祖先牌位的他人住家。4.掃墓後不要直接回家，可先到其他地方停留。5.當天建議節制慾望。6.有牌位的場所避免打麻將。7.避免大聲喧嘩或按喇叭，以免干擾祖靈。8.不建議當天購買新鞋上山掃墓。9.避免在墓地拍照，以免不敬或拍到不宜畫面。10.生日當天不宜掃墓，以免沖淡喜氣。11.非親屬不宜參與他人掃墓。小孟老師強調，清明節祭祖重點仍在於心誠與尊重，只要掌握基本禁忌並保持平常心，便能讓整體祭祀過程更加順利平安。