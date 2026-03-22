洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）當家球星唐西奇（Luka Doncic）與前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）的監護權與撫養費爭奪戰近日升級。針對戈爾特斯先前在加州法院提出的訴訟，唐西奇於本週五正式採取法律行動，要求加州法院駁回此案，理由是相關當事人均非加州居民，加州並無管轄權。
管轄權之爭與「挑選法庭」質疑
根據《TMZ Sports》報導，唐西奇與其知名律師瓦瑟（Laura Wasser）在提交給洛杉磯郡法院的文件中指出，這場法律訴訟不應在加州進行。唐西奇表示，兩人的兩名女兒——2歲的加布里埃拉（Gabriela）與僅4個月大的奧莉維亞（Olivia）目前皆與女方居住於斯洛維尼亞。
唐西奇在文件中嚴正質疑，戈爾特斯特意選擇在加州起訴，是為了利用加州法律中以「高額撫養費」著稱的制度。他形容此舉是明顯的「挑選法庭（Forum Shopping）」策略，意圖獲取更有利的財務條款。事實上，唐西奇早在今年初便已於斯洛維尼亞啟動了相關的監護權與撫養費法律程序。
唐西奇強調 始終全額負擔女兒生活費
現年27歲、身背3年1.65億美元巨額合約的唐西奇，透過法律文件與《ESPN》的消息來源強調，他一直以來都「毫無限制」地全額支付兩名女兒的所有生活開銷。唐西奇曾在聲明中感性表示：「我所做的一切都是為了女兒的幸福，我會永遠為了與她們在一起、給她們最好的生活而奮鬥。」
私人生活動盪不影響場上表現
儘管場外法律糾紛不斷，唐西奇在球場上的表現依然維持MVP級別。他坦言籃球在艱難的私人時期給了他平靜。數據也證明了他的專注力，近五場可攻下43.4分、8.6籃板、7.8助攻。在對陣邁阿密熱火的比賽中，他轟下60分並投進9記三分球，外加5次抄截。
唐西奇與戈爾特斯自2016年便在斯洛維尼亞相識交往，橫跨了他從歐洲聯賽躍升至 NBA 超級巨星的歷程。兩人於2023年訂婚，但因遠距離問題（女方不願隨唐西奇在賽季期間定居美國）與旅行計劃分歧，最終導致婚約解除。
目前唐西奇正全力專注於幫助湖人隊提升西區排名，同時堅定透過法律途徑維護自身與女兒的權益。
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根據《TMZ Sports》報導，唐西奇與其知名律師瓦瑟（Laura Wasser）在提交給洛杉磯郡法院的文件中指出，這場法律訴訟不應在加州進行。唐西奇表示，兩人的兩名女兒——2歲的加布里埃拉（Gabriela）與僅4個月大的奧莉維亞（Olivia）目前皆與女方居住於斯洛維尼亞。
唐西奇在文件中嚴正質疑，戈爾特斯特意選擇在加州起訴，是為了利用加州法律中以「高額撫養費」著稱的制度。他形容此舉是明顯的「挑選法庭（Forum Shopping）」策略，意圖獲取更有利的財務條款。事實上，唐西奇早在今年初便已於斯洛維尼亞啟動了相關的監護權與撫養費法律程序。
現年27歲、身背3年1.65億美元巨額合約的唐西奇，透過法律文件與《ESPN》的消息來源強調，他一直以來都「毫無限制」地全額支付兩名女兒的所有生活開銷。唐西奇曾在聲明中感性表示：「我所做的一切都是為了女兒的幸福，我會永遠為了與她們在一起、給她們最好的生活而奮鬥。」
私人生活動盪不影響場上表現
儘管場外法律糾紛不斷，唐西奇在球場上的表現依然維持MVP級別。他坦言籃球在艱難的私人時期給了他平靜。數據也證明了他的專注力，近五場可攻下43.4分、8.6籃板、7.8助攻。在對陣邁阿密熱火的比賽中，他轟下60分並投進9記三分球，外加5次抄截。
唐西奇與戈爾特斯自2016年便在斯洛維尼亞相識交往，橫跨了他從歐洲聯賽躍升至 NBA 超級巨星的歷程。兩人於2023年訂婚，但因遠距離問題（女方不願隨唐西奇在賽季期間定居美國）與旅行計劃分歧，最終導致婚約解除。
目前唐西奇正全力專注於幫助湖人隊提升西區排名，同時堅定透過法律途徑維護自身與女兒的權益。