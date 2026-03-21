日本首相高市早苗今（21）日結束訪美行程返抵日本，高市早苗表示此次出訪意義重大，在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面進一步加強了日美同盟關係。而有日本媒體披露，日本外相茂木敏充其實是在高市早苗要求下臨時隨行訪美，而茂木敏充果然也發揮關鍵作用，高市早苗在白宮與川普會晤時一度語塞，結果是由茂木敏充代為回答，且川普對他的答覆也相當滿意。
根據《讀賣新聞》報導，高市早苗與川普的會談以及晚宴都有茂木敏充陪同出席，高市早苗在與川普會談開場時，便提到茂木敏充已向伊朗外長提出要求，敦促其停止封鎖荷姆茲海峽的相關行為，藉此強調日本的外交斡旋努力。
隨行人士透露，川普在伊朗問題上的發言反覆不定，日方認為有必要判斷美方真正意圖，因此決定讓外交經驗豐富的茂木敏充同行。而在會談中，川普曾突然就「以力量維持和平」提出預料之外的問題，讓高市早苗一度語塞轉向茂木敏充求助，並最終由茂木敏充代為回答，而川普對此反應也相當滿意。
由於此次峰會主要聚焦於伊朗局勢與經濟議題，對中國與台灣問題未能充分討論，因此，茂木敏充在晚宴上與副總統范斯加強交流，強調日中關係應透過對話解決問題，並指出中國在東海與南海試圖改變現狀，且北京的出口管制措施，將對日美雙方造成影響。
自伊朗局勢升溫以來，茂木敏充多次與美國國務卿盧比歐協商，為高市早苗訪美鋪路。此外，茂木敏充本月也與伊朗外長兩次進行電話會談，呼籲儘速讓局勢降溫。日本外務省官員表示，「從事前協調到當天的峰會與晚宴，茂木全程從旁支援首相，發揮了重要作用」。
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隨行人士透露，川普在伊朗問題上的發言反覆不定，日方認為有必要判斷美方真正意圖，因此決定讓外交經驗豐富的茂木敏充同行。而在會談中，川普曾突然就「以力量維持和平」提出預料之外的問題，讓高市早苗一度語塞轉向茂木敏充求助，並最終由茂木敏充代為回答，而川普對此反應也相當滿意。
由於此次峰會主要聚焦於伊朗局勢與經濟議題，對中國與台灣問題未能充分討論，因此，茂木敏充在晚宴上與副總統范斯加強交流，強調日中關係應透過對話解決問題，並指出中國在東海與南海試圖改變現狀，且北京的出口管制措施，將對日美雙方造成影響。
自伊朗局勢升溫以來，茂木敏充多次與美國國務卿盧比歐協商，為高市早苗訪美鋪路。此外，茂木敏充本月也與伊朗外長兩次進行電話會談，呼籲儘速讓局勢降溫。日本外務省官員表示，「從事前協調到當天的峰會與晚宴，茂木全程從旁支援首相，發揮了重要作用」。