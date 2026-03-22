我是廣告 請繼續往下閱讀

屬鼠：機會湧現財運啟動、收入穩定上升

▲生肖屬鼠的人有望加薪，偏財運也同樣很活躍。（示意圖／Shutterstock）

屬蛇：努力將開花結果、財富與機會成長

屬羊：人緣帶財運升溫，貴人助攻收入穩定

2026馬年運勢觀察：把握10天關鍵期、財運可望放大

人生運勢有起有落，但總會迎來「翻身關鍵期」。《搜狐網》指出，再過約10天，不少人將迎來運勢轉折點，過去的煩惱逐漸消散，財運也開始升溫。，賺錢變得更加順利，生活有望越過越寬裕。屬鼠的人向來頭腦靈活、觀察敏銳，擅長掌握細節與機會。接下來運勢明顯升溫，工作效率提升，過去卡關的專案有望順利推進，表現亮眼，容易獲得主管肯定，甚至迎來升遷、加薪或獎金機會，正財收入穩步成長。此外，偏財運同樣活躍，包括副業收入、投資回報或親友帶來的機會陸續出現，只要穩健操作，有機會累積額外收入。屬蛇者個性沉穩、擅長布局，過去的努力將在近期逐步開花結果。，不論在職場或創業領域，都能迎來順利進展，收入水準逐漸提升。在偏財方面，先前投入的時間與資源開始回收成果，包括投資收益、分紅或資產變現皆有不錯表現。貴人多來自同業、長輩或舊識，能在關鍵時刻提供協助與資源，讓整體財運持續走高。屬羊者性格溫和、待人真誠，向來擁有良好人際關係，也因此帶動財運發展。接下來工作環境趨於穩定，人際互動順暢，容易獲得主管信任與重要任務，升遷與加薪機會浮現，正財穩定成長。，雖無大起大落，但能持續累積資產。加上貴人運旺盛，關鍵時刻常有人伸出援手，讓求財之路更加順利。，正財與偏財同步發展，且貴人助力明顯，可把握這段運勢翻身期，穩穩行動、積極把握機會，有望讓收入持續成長，生活品質也隨之提升。