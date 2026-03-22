今（22）日起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，北部高溫上看28度，中南部可達31度，下周一、下周二也是好天氣，不過下周三有微弱鋒面影響，北東濕涼，下周六又有鋒面雨襲，屆時還有一波降溫降雨。此外，清明連假（4月3日至6日）接近，交通部也提早公布車流預測，不塞車時段記得先筆記，連假出門避開痛苦車流地獄！
3/22今天天氣：東北季風減弱！高溫飆破30度
今天（22日）東北季風減弱，迎風面花、東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區可能有零星短暫陣雨。
溫度方面，隨著風向逐漸轉為東南風，北部及東北部氣溫回升，預測北部及東半部高溫約26至28度，中南部可達30至31度，內陸近山區處可能更高一些，至於各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色警戒：中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級
明天天氣：下週一、下周二好天氣！迎風面零星雨
下週一至下周二（23至24日）環境風場為東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區並有零星短暫陣雨。
一周天氣：未來兩波鋒面雨襲東北！降溫降雨時間
下周三（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，下周四（26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼；水氣稍增加，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後山區並有零星短暫陣雨。
下周五東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，水氣減少，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後山區並有零星短暫陣雨。下周六另一鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼；水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
2026清明節連假車潮！國道「最佳出發時段」出爐
今年清明節連假長達4天，高速公路局檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查。高速公路局根據歷年清明節連假國道實際交通數據，結合AI預測技術、交通量旅次大數據分析及問卷調查，發布本次假期國道車流預測。
預估南向車流集中於第1-2日
北向車流集中於第3-4日
高速公路局建議可利用以下好走時段避開車潮：
一、西部國道部分：
（一）4月3、4日（第1、2日），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區(如苗栗、臺中及南投)等路段易有壅塞情形。建議用路人於上午5時前或中午12時後出發。
（二）4月5、6日（第3、4日），下午時段北向車流量大，南投、彰化、臺中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。
二、國5部分：
（一）4月3、4日（第1、2日），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。
（二）4月4~6日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜。建議用路人於上午9時前出發。
2026清明連假國道匝道封閉措施
一、115年3月21日及28日（連假前兩個週六），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
二、115年4月3日（第1日），0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
三、115年4月4日（第2日），5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。
四、115年4月5日及6日（第3、4日），每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
資料來源：中央氣象署、環境部、交通部高速公路局
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今天（22日）東北季風減弱，迎風面花、東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區可能有零星短暫陣雨。
溫度方面，隨著風向逐漸轉為東南風，北部及東北部氣溫回升，預測北部及東半部高溫約26至28度，中南部可達30至31度，內陸近山區處可能更高一些，至於各地早晚低溫約17至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色警戒：中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級
明天天氣：下週一、下周二好天氣！迎風面零星雨
下週一至下周二（23至24日）環境風場為東南風，迎風面的花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區並有零星短暫陣雨。
一周天氣：未來兩波鋒面雨襲東北！降溫降雨時間
下周三（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，下周四（26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼；水氣稍增加，基隆北海岸及宜蘭有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後山區並有零星短暫陣雨。
下周五東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，水氣減少，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後山區並有零星短暫陣雨。下周六另一鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼；水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
今年清明節連假長達4天，高速公路局檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查。高速公路局根據歷年清明節連假國道實際交通數據，結合AI預測技術、交通量旅次大數據分析及問卷調查，發布本次假期國道車流預測。
預估南向車流集中於第1-2日
北向車流集中於第3-4日
高速公路局建議可利用以下好走時段避開車潮：
一、西部國道部分：
（一）4月3、4日（第1、2日），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區(如苗栗、臺中及南投)等路段易有壅塞情形。建議用路人於上午5時前或中午12時後出發。
（二）4月5、6日（第3、4日），下午時段北向車流量大，南投、彰化、臺中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。
二、國5部分：
（一）4月3、4日（第1、2日），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。
（二）4月4~6日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜。建議用路人於上午9時前出發。
一、115年3月21日及28日（連假前兩個週六），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
二、115年4月3日（第1日），0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
三、115年4月4日（第2日），5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。
四、115年4月5日及6日（第3、4日），每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。