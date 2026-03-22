受到美國、伊朗戰爭影響，全台油價不斷飆升，中油油價於明（23）日起將又調漲，在油價上漲的年代，好市多加油顯得更有競爭力，且油源也是中油，根據消費達人計算，在好市多加一次油即可省300元，也讓「為何好市多加油比較便宜」成為許多人心中問題。根據外媒分析，好市多不把汽油當作獲利工具，反而將其當作吸引會員手段，且在油價調整上較彈性，維持比其他競爭對手更低的價格。
好市多油價為何比較便宜？油源是中油：加一次秒省300元
近期受到中東政治情勢緊張影響，加上荷姆兹海峽航運受阻與煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油在昨日宣布明（23）日起各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。
近期不只台灣中油、台塑石化都宣布調漲過。但相反地，好市多油價明顯呈現更有競爭力，在上週日（15日）官方盤價顯示，95無鉛汽油僅26.1元、98無鉛汽油27.6元、柴油則是25.6元，與一般外面相比幾乎便宜3元以上。據消費達人表示，不少消費者越來越精打細算，若改至好市多加油站加油，加一次的油可以省200至300元。
事實上，好市多油價便宜一直以來備受討論，而好市多目前使用台灣中油股份有限公司油品，最初原本計畫與台塑合作，但經會員問卷調查，高達8成會員偏好中油，因此改選擇與中油合作，但這也讓消費者好奇「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」
無懼油價大漲！好市多低價油吸客：賺年費回本
根據美國媒體《The Street》報導，引述美國汽車協會（American Automobile Association）數據，表示截至本月12日，全美普通汽油平均價格已增至每加侖3.59美元，較一週前大漲約35美分，甚至高於一個月前的2.94美元。對於油價不斷攀升狀況，好市多加油依舊呈現低廉，對於消費者來說明顯更有吸引力。
過去《好市多的快樂》（The Joy of Costco）共同作者史瓦茲（David Schwartz）曾接受外媒CNBC訪問，表示好市多加油價格平均每加侖比周遭加油站便宜約20美分，全美各地都能看到這樣的價差。但好市多不把汽油當作主要獲利來源，反而將其作為吸引會員的手段，以每加侖節省0.20美元計算，會員只要累計加油約325加侖，便可省下約65美元，幾乎是一張金卡會員年費，讓民眾認為有回本誘因，心甘情願付費成為會員。
此外，好市多在油價調整上較彈性，倘若價格上漲時，可迅速針對價格進行成本調整；反之，當油價下跌時，價格下降速度較慢，藉此在價格波動中回收部分利潤，同時維持比其他競爭對手更低的價格。
佔總營收一成！好市多設獨立加油站擴大吸客
根據好市多財部顯示，截至2025年底好市多在全球設立746座加油站，汽油業務佔公司總淨銷售額10%，象徵加油逐漸成為好市多帶動人流的核心策略。
好市多前財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾表示，不少零售商、超市在經營加油站時，也會採取類似策略，近年好市多與競爭對手油價差距，已經擴大至每加侖約30美分，部分地區甚至達45美分。近來好市多擴大加油業事業版圖，積極嘗試設立「獨立型加油站」，目前已在美國加州設立，未來預計將在夏威夷再新增一座據點。
資料來源：好市多、台灣中油
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近期受到中東政治情勢緊張影響，加上荷姆兹海峽航運受阻與煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油在昨日宣布明（23）日起各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。
事實上，好市多油價便宜一直以來備受討論，而好市多目前使用台灣中油股份有限公司油品，最初原本計畫與台塑合作，但經會員問卷調查，高達8成會員偏好中油，因此改選擇與中油合作，但這也讓消費者好奇「好市多的油來自中油，為什麼中油的售價會比好市多貴呢？」
根據美國媒體《The Street》報導，引述美國汽車協會（American Automobile Association）數據，表示截至本月12日，全美普通汽油平均價格已增至每加侖3.59美元，較一週前大漲約35美分，甚至高於一個月前的2.94美元。對於油價不斷攀升狀況，好市多加油依舊呈現低廉，對於消費者來說明顯更有吸引力。
過去《好市多的快樂》（The Joy of Costco）共同作者史瓦茲（David Schwartz）曾接受外媒CNBC訪問，表示好市多加油價格平均每加侖比周遭加油站便宜約20美分，全美各地都能看到這樣的價差。但好市多不把汽油當作主要獲利來源，反而將其作為吸引會員的手段，以每加侖節省0.20美元計算，會員只要累計加油約325加侖，便可省下約65美元，幾乎是一張金卡會員年費，讓民眾認為有回本誘因，心甘情願付費成為會員。
此外，好市多在油價調整上較彈性，倘若價格上漲時，可迅速針對價格進行成本調整；反之，當油價下跌時，價格下降速度較慢，藉此在價格波動中回收部分利潤，同時維持比其他競爭對手更低的價格。
根據好市多財部顯示，截至2025年底好市多在全球設立746座加油站，汽油業務佔公司總淨銷售額10%，象徵加油逐漸成為好市多帶動人流的核心策略。
好市多前財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾表示，不少零售商、超市在經營加油站時，也會採取類似策略，近年好市多與競爭對手油價差距，已經擴大至每加侖約30美分，部分地區甚至達45美分。近來好市多擴大加油業事業版圖，積極嘗試設立「獨立型加油站」，目前已在美國加州設立，未來預計將在夏威夷再新增一座據點。