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好市多油價為何比較便宜？油源是中油：加一次秒省300元

中油在昨日宣布明（23）日起各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元，零售價格調整為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

▲近期受到中東政治情勢緊張影響，加上荷姆兹海峽航運受阻與煉油廠遇襲，亞鄰國家油價逐步攀升。中油在昨日宣布明（22）日起各調漲汽、柴油價格1.8元及1.4元。（圖／NOWNEWS資料照）

在上週日（15日）官方盤價顯示，95無鉛汽油僅26.1元、98無鉛汽油27.6元、柴油則是25.6元，與一般外面相比幾乎便宜3元以上。據消費達人表示，不少消費者越來越精打細算，若改至好市多加油站加油，加一次的油可以省200至300元。

好市多目前使用台灣中油股份有限公司油品，最初原本計畫與台塑合作，但經會員問卷調查，高達8成會員偏好中油，因此改選擇與中油合作

▲好市多加油站是與中油合作，油價卻比中油便宜，讓不少民眾好奇背後原因。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

無懼油價大漲！好市多低價油吸客：賺年費回本

但好市多不把汽油當作主要獲利來源，反而將其作為吸引會員的手段，以每加侖節省0.20美元計算，會員只要累計加油約325加侖，便可省下約65美元，幾乎是一張金卡會員年費，讓民眾認為有回本誘因，心甘情願付費成為會員。

▲好市多在油價調整上較彈性，倘若價格上漲時，可迅速針對價格進行成本調整；反之，當油價下跌時，價格下降速度較慢，藉此在價格波動中回收部分利潤，同時維持比其他競爭對手更低的價格。（圖／COSTCO好市多 消費經驗分享區臉書）

佔總營收一成！好市多設獨立加油站擴大吸客