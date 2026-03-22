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小學低年級為什麼禁用自動鉛筆？2大原因成禁止關鍵

▲有民眾發現，台灣小學低年級生通常都被「禁用自動鉛筆」，不理解背後有何原因。（圖／取自photoAC）

「肌肉未發展完成」和「影響注意力」有關

禁用自動鉛筆有理由！小學、安親班老師血淚：不禁會後悔

最初課堂上並沒有限制小朋友使用自動鉛筆，但光是「筆芯加上筆芯盒」就可以讓學生玩上一整節課，明顯降低學生上課注意力，光是這一點就有足夠理由禁止。

低年級學生上課使用自動鉛筆，經常會不斷按壓筆頭發出噪音、隨意拆解筆身把玩，還會將筆芯全部倒在桌面上，且真正要使用時還會發生故障、筆芯斷掉卡死等問題

▲多名老師指出，小學低年級使用自動鉛筆會影響注意力，建議改使用鉛筆較佳。（圖／取自pixabay）

低年級禁自動鉛筆！家長：小學三年級才解禁

自動鉛筆是學校課堂上十分常見文具，其免去削鉛筆的麻煩，還能讓書寫字跡工整且一致，深受辦公與學生族群喜愛。。有家長向《NOWNEWS今日新聞》分享經歷，表示現在不只學校，安親班也有明文禁止攜帶，但隨著孩子年齡上漲逐漸放寬規定，學生開始可以自由選擇是否使用自動鉛筆。近日有網友在Threads發文，表示不理解為何小學低年級生使用文具都有限制，尤其不少老師都會規定「禁用自動筆」，讓他感到疑惑，好奇詢問「到底為什麼低年級老師都會規定不能用自動筆」，貼文引發熱議。對此，一票網友猜測可能與，認為針對禁用自動鉛筆原因，一名現任小學中年級老師回應，表示也有眾多老師與補教業老師出面說明，提到，「三不五時就會故障，然後全世界就要等他修好不然就是裝筆芯」、「被糾正還義正嚴辭的咆哮『我、在、裝、筆、芯』，到下課也沒有成功裝入」，用血淚經歷解答禁止原因。對此，一名9歲男童的母親向《NOWNEWS今日新聞》分享孩子就學經驗指出，孩子升上小學後，老師在開學初即公告文具準備事項，建議學生攜帶5支鉛筆並每天削尖使用，並未要求準備自動鉛筆；此外，安親班更明文禁止攜帶自動鉛筆。該名家長表示，該名家長也提到，其實日常削鉛筆並不如想像中麻煩，孩子書寫時較難將筆頭磨鈍，約兩至三天削一次即可應付使用需求。隨著孩子升上小學三年級，學校與安親班對於文具的規定逐漸放寬，學生開始可以自由選擇使用自動鉛筆。她觀察到，隨著年齡增長，孩子在書寫力道的掌握上已有明顯進步，使用自動鉛筆的穩定度也隨之提升。