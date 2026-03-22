台灣網紅王韡蒨罹患淋巴癌，被網友封為「最美抗癌大使」、「抗癌女神」，日前因故不幸離世，得年29歲，震驚各界。國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟提醒，淋巴癌早期症狀不明顯，常被忽略，若能及早發現並治療，存活率可望提升。《NOWNEWS》整理淋巴癌成因、常見症狀、治療方式，重點QA懶人包快速看懂，帶你一次掌握關鍵重點。
王韡蒨抗癌4年離世 「明年見」成最後告別
王韡蒨（韡，音同偉）IG擁有逾1.7萬名追蹤者，最後一篇貼文停留在2025年跨年夜，寫下「明年見」，未料成為與粉絲的最後道別。王韡蒨生前經營的「寰沐生物科技有限公司」在3月19日證實噩耗，消息曝光後，大批粉絲湧入社群哀悼。
王韡蒨2021年確診淋巴癌，當時因腋下腫痛就醫，原以為只是肌肉拉傷，卻意外發現腫塊而確診。4年抗癌期間，她以正能量面對病情，甚至勇敢剃光頭紀錄化療過程，男友與摯友也陪同剃髮支持，感動許多民眾。不過公司聲明並未說明王韡蒨的死因是淋巴癌過世或另有意外，僅證實令人哀傷的消息。
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟表示，淋巴系統是人體重要的免疫防禦機制，包含淋巴細胞、淋巴管、淋巴腺，以及脾臟、胸腺等組織，其中B細胞負責製造免疫球蛋白對抗病原，T細胞則分泌細胞素協助清除病原。
當淋巴細胞發生異常並轉變為癌細胞時，即形成淋巴瘤（俗稱淋巴癌），其中以「非何杰金氏淋巴瘤」最為常見。
淋巴癌症狀多變 「無痛腫塊」最常見警訊
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟指出，非何杰金氏淋巴瘤症狀多樣，最常見為頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性腫大，也可能出現全身淋巴結腫大。
若癌細胞侵犯不同器官，可能出現：
◾腸胃道：腹痛、潰瘍、出血、消化不良
◾呼吸系統：咳嗽、呼吸困難
◾骨髓：貧血、出血
◾神經系統：頭痛、感覺異常、意識改變
此外，不論侵犯部位，常見全身性症狀包括發燒、夜間盜汗及體重減輕。
台灣癌症基金會表示，淋巴癌早期症狀通常不明顯，最常見為頭頸部或腋窩淋巴腺腫大，且多為無痛、不紅腫，與一般發炎不同。若腫大超過2公分且持續存在，應盡速就醫檢查。
淋巴癌治療方式多元！依惡性度、型態、期別決定
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟說明，淋巴癌治療需依細胞惡性度、型態及期別決定，主要包括標靶治療、化學治療、高劑量化療合併造血幹細胞移植及放射治療等。
其中放射治療屬局部性治療，適用於低期別或低惡性度患者，也可與化療合併使用於中高惡性度淋巴瘤，對於中樞神經侵犯或症狀緩解具有重要作用。
淋巴癌存活率差異大！出現這些症狀儘早就醫
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟表示，低惡性度淋巴瘤5年存活率可達約70%；中高惡性度淋巴瘤雖侵襲性較高，但對化療反應佳，約有40%患者可長期存活。即使完成療程，仍需依指示定期回診追蹤，以掌握病情變化。
台灣癌症基金會指出，淋巴癌可發生於各年齡層，且初期不易察覺，若出現不明原因淋巴腺腫大、長期發燒、盜汗或體重下降等情況，應提高警覺並及早就醫，把握治療黃金期。
淋巴癌QA懶人包一次看懂
Q1：淋巴癌是什麼？
A：淋巴癌（淋巴瘤）是淋巴系統中的淋巴細胞發生癌變所引起的疾病，屬於血液癌症的一種，常見類型為「非何杰金氏淋巴瘤」。
Q2：淋巴癌最常見症狀是什麼？
A：最典型症狀是「無痛性淋巴結腫大」，常見於頸部、腋下、鼠蹊部，另外也可能出現：
◾發燒（不明原因）
◾夜間盜汗
◾體重不明原因下降
Q3：哪些症狀容易被忽略？
A：早期淋巴癌常被誤認為疲勞或小感冒，例如以下症狀，容易延誤就醫時機。
◾長期低燒
◾腫塊不痛、不紅
◾輕微腹脹或消化不良
Q4：淋巴癌會長在哪裡？
A：不只在淋巴結，也可能出現在：
◾胃、腸道（腹痛、出血）
◾肺部（呼吸困難）
◾骨髓（貧血）
◾腦部（頭痛、神經異常）
Q5：淋巴癌可以治好嗎？
A：依類型不同，多數對化療反應良好。
◾低惡性度：5年存活率約70%
◾中高惡性度：約40%可長期存活
Q6：出現什麼情況一定要就醫？
A：若有以下情況，建議儘快檢查：
◾淋巴結腫大超過2公分
◾持續2週以上未消
◾合併發燒、盜汗、體重下降
Q7：淋巴癌怎麼治療？
A：常見治療方式包括以下，依期別與惡性度制定療程。
◾化療
◾標靶治療
◾放射治療
◾幹細胞移植
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王韡蒨（韡，音同偉）IG擁有逾1.7萬名追蹤者，最後一篇貼文停留在2025年跨年夜，寫下「明年見」，未料成為與粉絲的最後道別。王韡蒨生前經營的「寰沐生物科技有限公司」在3月19日證實噩耗，消息曝光後，大批粉絲湧入社群哀悼。
王韡蒨2021年確診淋巴癌，當時因腋下腫痛就醫，原以為只是肌肉拉傷，卻意外發現腫塊而確診。4年抗癌期間，她以正能量面對病情，甚至勇敢剃光頭紀錄化療過程，男友與摯友也陪同剃髮支持，感動許多民眾。不過公司聲明並未說明王韡蒨的死因是淋巴癌過世或另有意外，僅證實令人哀傷的消息。
淋巴癌是什麼？免疫系統異常導致癌變
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟表示，淋巴系統是人體重要的免疫防禦機制，包含淋巴細胞、淋巴管、淋巴腺，以及脾臟、胸腺等組織，其中B細胞負責製造免疫球蛋白對抗病原，T細胞則分泌細胞素協助清除病原。
當淋巴細胞發生異常並轉變為癌細胞時，即形成淋巴瘤（俗稱淋巴癌），其中以「非何杰金氏淋巴瘤」最為常見。
淋巴癌症狀多變 「無痛腫塊」最常見警訊
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟指出，非何杰金氏淋巴瘤症狀多樣，最常見為頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性腫大，也可能出現全身淋巴結腫大。
若癌細胞侵犯不同器官，可能出現：
◾腸胃道：腹痛、潰瘍、出血、消化不良
◾呼吸系統：咳嗽、呼吸困難
◾骨髓：貧血、出血
◾神經系統：頭痛、感覺異常、意識改變
此外，不論侵犯部位，常見全身性症狀包括發燒、夜間盜汗及體重減輕。
台灣癌症基金會表示，淋巴癌早期症狀通常不明顯，最常見為頭頸部或腋窩淋巴腺腫大，且多為無痛、不紅腫，與一般發炎不同。若腫大超過2公分且持續存在，應盡速就醫檢查。
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟說明，淋巴癌治療需依細胞惡性度、型態及期別決定，主要包括標靶治療、化學治療、高劑量化療合併造血幹細胞移植及放射治療等。
其中放射治療屬局部性治療，適用於低期別或低惡性度患者，也可與化療合併使用於中高惡性度淋巴瘤，對於中樞神經侵犯或症狀緩解具有重要作用。
淋巴癌存活率差異大！出現這些症狀儘早就醫
國泰醫院血液腫瘤科主任宋詠娟表示，低惡性度淋巴瘤5年存活率可達約70%；中高惡性度淋巴瘤雖侵襲性較高，但對化療反應佳，約有40%患者可長期存活。即使完成療程，仍需依指示定期回診追蹤，以掌握病情變化。
台灣癌症基金會指出，淋巴癌可發生於各年齡層，且初期不易察覺，若出現不明原因淋巴腺腫大、長期發燒、盜汗或體重下降等情況，應提高警覺並及早就醫，把握治療黃金期。
Q1：淋巴癌是什麼？
A：淋巴癌（淋巴瘤）是淋巴系統中的淋巴細胞發生癌變所引起的疾病，屬於血液癌症的一種，常見類型為「非何杰金氏淋巴瘤」。
Q2：淋巴癌最常見症狀是什麼？
A：最典型症狀是「無痛性淋巴結腫大」，常見於頸部、腋下、鼠蹊部，另外也可能出現：
◾發燒（不明原因）
◾夜間盜汗
◾體重不明原因下降
Q3：哪些症狀容易被忽略？
A：早期淋巴癌常被誤認為疲勞或小感冒，例如以下症狀，容易延誤就醫時機。
◾長期低燒
◾腫塊不痛、不紅
◾輕微腹脹或消化不良
Q4：淋巴癌會長在哪裡？
A：不只在淋巴結，也可能出現在：
◾胃、腸道（腹痛、出血）
◾肺部（呼吸困難）
◾骨髓（貧血）
◾腦部（頭痛、神經異常）
Q5：淋巴癌可以治好嗎？
A：依類型不同，多數對化療反應良好。
◾低惡性度：5年存活率約70%
◾中高惡性度：約40%可長期存活
Q6：出現什麼情況一定要就醫？
A：若有以下情況，建議儘快檢查：
◾淋巴結腫大超過2公分
◾持續2週以上未消
◾合併發燒、盜汗、體重下降
Q7：淋巴癌怎麼治療？
A：常見治療方式包括以下，依期別與惡性度制定療程。
◾化療
◾標靶治療
◾放射治療
◾幹細胞移植