隨著東北季風減弱，全台迎來溫暖的春季氣候，綜合中央氣象署、天氣風險公司預報，台灣未來一周將有兩波鋒面報到，北部、東半部需留意短暫陣雨與氣溫起伏，中南部則維持晴朗偏熱的天氣，民眾外出前務必關注最新天氣預報，並適時調整衣物與攜帶雨具以防萬一。

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今天天氣適合出門　中南部飆30度

天氣風險公司分析師廖于霆指出，今（22）日北台灣、東部有短暫降雨，氣溫白天回升到25至27度，早晚低溫17至18度；中南部晴到多雲，白天溫暖甚至有點悶熱，高溫可達27至30度，午後陽光明顯，適合戶外活動，不過早晚仍有些涼意，低溫大約在17至20度。

▲今天各地天氣晴到多雲為主，北台灣、東部有短暫降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天各地天氣晴到多雲為主，北台灣、東部有短暫降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周一、周二持續回溫　周三鋒面抵達

周一、周二（3月23日至3月24日）全台大致維持回暖的好天氣，僅迎風面的花東、恆春半島有局部短暫陣雨，北台灣多雲時晴，高溫約維持在26至27度；中南部則持續晴朗，白天高溫可達28至30度，午後會有些許炎熱感，山區則需留意局部短暫的午後雷陣雨。

氣象署提醒，周三（3月25日）將有一道微弱鋒面通過，伴隨東北季風稍增強，北部、宜蘭天氣轉涼，轉為多雲短暫雨的天氣，中南部天氣無變化。周四、周五北部降雨趨緩、氣溫回升，中南部維持晴朗炎熱，高溫接近30度，出門需加強防曬與補充水分。

▲氣象署提醒，周三有微弱鋒面抵達台灣，北東降雨增多，周四、周五水氣就會減少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周三有微弱鋒面抵達台灣，北東降雨增多，周四、周五水氣就會減少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周六又有鋒面　一周天氣變化快

氣象署說明，周六（3月28日）迎接本周第2波鋒面、東北季風，北部、東半部水氣再度增多，天氣也會隨之轉涼，不過天氣風險公司預測，下周末北部高溫可望再度回升至26至28度，中南部29至31度，整體而言週末仍能感受到明顯的春季暖意。

總結未來一週的天氣趨勢，北部、東部天氣變化較為頻繁，降雨機率相對較高，中南部則一路保持晴朗回暖的穩定天氣，由於春季天氣系統移動快速，天氣變化大且日夜溫差明顯，各地早晚低溫普遍落在17至20度之間，早出晚歸要特別留意穿著變化。

▲氣象署提及，未來一周氣溫大致溫暖，很有春天的體感，不過要注意早晚較涼，日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提及，未來一周氣溫大致溫暖，很有春天的體感，不過要注意早晚較涼，日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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