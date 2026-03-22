近期全台迎來顯著的大回暖天氣，不過根據中央氣象署、氣象專家林得恩的最新天氣預報，4月初水氣將會大幅增加，清明連假（4月3日至4月6日）甚至可能出現大雨等級的降雨，民眾務必持續留意最新天氣動態。
未來一周氣溫大回暖 全台多雲到晴
氣象專家林得恩指出，從今（22）日至4月4日，台灣氣度普遍會比氣候平均值來得略高，尤其在本周三至本周五（3月25日至3月27日），天氣轉熱的感覺會非常明顯，中央氣象署也表示，未來一周全台各地主要呈現多雲到晴的天氣型態，不過日夜溫差較大，民眾早出晚歸需特別留意衣物穿搭。
4月開始水氣增多 全台降雨機率提高
一周降雨方面，台灣整體的環境水氣普遍偏少，降雨訊號十分微弱，氣象署說明，這段期間僅有北部、東半部、部分山區，可能會出現局部的短暫陣雨，多數地區預計氣溫與雨量都接近或高於氣候正常值，體感乾燥穩定，非常適合安排戶外活動或進行換季衣物的洗曬。
然而，溫暖少雨的天氣型態將在進入第二周時發生明顯轉變，氣象署表示，隨著華南地區的水氣逐漸增加，且雲系向東移動影響台灣，西半部地區的降雨機率將會隨之提高，意味著進入4月後，各地的氣候將變得較為不穩定且濕潤，外出攜帶雨具將成為必備的防範措施。
清明連假天氣小心了 恐有大雨攪局
針對4月初的降雨強度，林得恩提醒，4月初天氣的降雨訊號會略微增加，且估計這波降雨的強度有機會落在「大雨」等級上下，提醒民眾不可因為前期的溫暖乾燥而掉以輕心，要提前為可能到來的較大雨勢做好準備。
整體而言，近期天氣將經歷從顯著回暖到水氣激增的轉變，氣象署強調，春天的天氣變化節奏較快，氣象模式的預測能力相對受限，因此建議民眾在規畫行程時，應隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。
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氣象專家林得恩指出，從今（22）日至4月4日，台灣氣度普遍會比氣候平均值來得略高，尤其在本周三至本周五（3月25日至3月27日），天氣轉熱的感覺會非常明顯，中央氣象署也表示，未來一周全台各地主要呈現多雲到晴的天氣型態，不過日夜溫差較大，民眾早出晚歸需特別留意衣物穿搭。
一周降雨方面，台灣整體的環境水氣普遍偏少，降雨訊號十分微弱，氣象署說明，這段期間僅有北部、東半部、部分山區，可能會出現局部的短暫陣雨，多數地區預計氣溫與雨量都接近或高於氣候正常值，體感乾燥穩定，非常適合安排戶外活動或進行換季衣物的洗曬。
然而，溫暖少雨的天氣型態將在進入第二周時發生明顯轉變，氣象署表示，隨著華南地區的水氣逐漸增加，且雲系向東移動影響台灣，西半部地區的降雨機率將會隨之提高，意味著進入4月後，各地的氣候將變得較為不穩定且濕潤，外出攜帶雨具將成為必備的防範措施。
針對4月初的降雨強度，林得恩提醒，4月初天氣的降雨訊號會略微增加，且估計這波降雨的強度有機會落在「大雨」等級上下，提醒民眾不可因為前期的溫暖乾燥而掉以輕心，要提前為可能到來的較大雨勢做好準備。
整體而言，近期天氣將經歷從顯著回暖到水氣激增的轉變，氣象署強調，春天的天氣變化節奏較快，氣象模式的預測能力相對受限，因此建議民眾在規畫行程時，應隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。