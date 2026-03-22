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▲李珠珢（如圖）宣告離開韓職球隊LG雙子。（圖／李珠珢IG @0724.32）

▲李珠珢今年球季將繼續以Fubon Angels身分為富邦悍將應援。（圖／富邦悍將提供）

韓國啦啦隊女神李珠珢昨（21）日宣告離開韓職球隊LG雙子（LG Twins），「將擁有一段暫時休息的時間，但我會努力以更好的面貌，盡快再次與大家見面。」不少球迷揣測要ALL IN台灣應援，今稍早，李珠珢所屬「Fubon Angels」富邦育樂也證實：「她今年就全力在台灣應援！」引發熱議。李珠珢昨宣告離開LG雙子，「真心感謝大家總是溫暖地支持著仍有許多不足的我，並特地來看我。雖然今年我將擁有一段暫時休息的時間，但我會努力以更好的面貌，盡快再次與大家見面！」這意味著，李珠珢韓國方面不再應援，其所屬Fubon Angels證實未來投入台灣應援時間增加，「她今年就全力在台灣應援！」球迷驚喜直呼：「ALL IN了」、「珠珠寶貝趕快移民來台灣吧！」而李珠珢未來最近一次在台露面時間？推測將會是本月25日Fubon Angels的開季發布會，屆時她將與李雅英、南珉貞、李晧禎及朴星垠合體，公開全新耀眼制服、主視覺與新球季的應援亮點。