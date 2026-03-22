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▲《極限返航》劇照。（圖／索尼提供）

電影《極限返航》（Project Hail Mary）原著小說作者安迪威爾（Andy WEIR）之前作品《火星任務》（The Martian）因為被改編成好萊塢電影《絕地救援》之後聲名大噪，使得「麥特戴蒙在火星上種馬鈴薯」，這個看似有點荒謬的太空求生技巧，原來是符合現實科技場景運用的。擁有過人理工背景的安迪威爾，在網路筆耕十多年累積海量讀者後，因為改編成電影後而爆紅。使得《極限返航》甚至是還沒正式出版，就以300萬美金版權金賣給米高梅，甚至連男主角直接欽點雷恩葛斯林（Ryan Gosling）上陣。讓作品從籌備階段就引起熱情科技迷們熱烈期盼，畢竟安迪威爾能把複雜艱澀的理工知識，用相對白話的技巧，讓讀者理解原由。相對於過去這類宏大敘事科幻架構，都無法太從實際科學角度驗證劇本。《極限返航》在外界如此高標期待之下，曾以《樂高玩電影》、《龍虎少年隊》喜感包裝出色的導演菲爾洛德（Phil Lord）和克里斯米勒（Chris Miller）出任本作導演，這兩位除了掌握原作既有喜劇基調之外，更成功刻畫雷恩葛斯林與故事中意外相識的外星人Rocky變成電影史上最另類的摯友組合。也因為結合了上太空拯救地球＋結識外星人＋破譯外星語言＋不同物種情感交流這幾個主題，我才會形容本片為當《星際效應》遇上《異星入境》與《怪獸電力公司》。而且雷恩葛斯林的憂鬱落魄眼神，詮釋故事中那位極度不情願上太空出任務的國中科學老師實在太對味，雷恩葛斯林的厭世、不情願，讓整個拯救地球氣溫作戰的這個「聖母計畫」更加合理。過去我們看到相仿的主題，主角多半有著情感羈絆而有期待，拯救世界都是為了子女或是更偉大的論述。但今天故事主角賴蘭·葛雷士 （Ryland Grace）則是一個父母雙亡、無妻無子，連寵物都沒有的國中老師。上半場就是看著故事來回組合倒敘法，還原主角的太空任務。原來他不情願上太空，也沒有半推半就，根本就是被計畫執行方強行推上太空，這種非典型英雄模樣，十分罕見。再來就是花了一大段篇幅解釋微生物「噬光菌」的侵襲，導致太陽能量流失，這段也盡量用白話文快速帶過，避免過多專業理科術語掏空觀眾耐心。下半場就是看結識外星人ROCKY以及轉譯雙方語言跟合作，面對兩種語言如何跨越文明？這裡也沒有含糊帶過，讓每一段的科學突破都有基礎論述佐證，《極限返航》在每個小地方都有細節，雖然不可能100%面面俱到，相對過去相似主題已經是細節打磨夠多了。《極限返航》把科學知識的講解淺顯易懂，同時讓觀眾樂於思考，享受探索故事樂趣。一個沒有臉的外星人ROCKY，無法透過臉部表情創造喜怒哀熱，居然還能給觀眾如此深厚的情感綁定，成功傳達跨文明物種合作。這兩個看似書呆子的堅韌和智慧，在這一刻成為拯救地球的關鍵，這絕對是一部值得歌頌科幻佳作。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com