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總統賴清德昨日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。民眾黨主席黃國昌今（22）日表示，這是正確，而且必要決定，民進黨長期抱持的非核家園神主牌，已沒有辦法滿足台灣目前科技產業發展。民眾黨中央黨部今日舉行「正視產業民生 有序重啟核電」記者會，針對賴清德總統昨日表態核二、核三具備重啟條件，月底重啟計畫送核安會審議。黃國昌表示，賴清德昨天的這一項宣布代表的，不僅僅是民進黨重大的立場的改變，他所代表的是，民進黨終於意識到非核家園這一塊神主牌，過去所擁抱的意識形態，沒有辦法滿足台灣目前無論是在發展科技產業、發展AI、沒有辦法滿足淨零碳排的國際要求，也沒有辦法滿足民生的需要所做出的重大宣示。黃國昌說，面對賴清德所宣布的這一項宣示，民眾黨的立場認為「這是一個正確，而且必要決定」，但是走到今天必須要誠實的面對是怎麼走過這一條路誠實的面對過去，才能夠有智慧的思考未來。去年數度公開提到，當執政黨在擺爛的時候，在野黨必須要負責任的這個國家這個宣示在能源政策的議題上面，清楚地凸顯出來，也得到充分的印證。黃國昌表示，讓我們回顧一下。事實上，從2024年開始民眾黨就不斷的呼籲，過去民進黨政府綠電的政策已經徹底的失敗、徹底的跳票，不僅沒有辦法滿足供電穩定的需求，甚至變成了貪汙腐敗的溫床，而最後的苦果是由全民共同來加以承擔，甚至在面對中共對台軍事威脅升高的同時，民進黨的能源政策可以說是罔顧了台灣國家安全的需要，當這麼高的比例押在天然氣的時候，台灣的安全儲量只有10天，對於台灣能源的韌性，沒有辦法滿足國家安全。黃國昌指出，民進黨極盡抹黑、抹紅，把在野黨推動核管法的修正，也可以掛勾成，這個是配合中共要弱化台灣的證據，甚至用在野黨推動核管法的修正三讀通過，作為去年發動大罷免的理由，「我相信這些歷史的事實，民進黨無法抹滅，更無法否認。」但是荒謬的事情是，昨天賴清德面對民進黨政策上面的轉彎，他所提出來的說詞是什麼？他所提出來的說詞是，既然國會已經三讀通過核管法的修正，行政部門當然要依法行政，所以開始啟動。有關於核三、核二延役的作業，「我想要正告賴清德總統不要以為掌握了總統的話語，就可以顛倒是非。」黃國昌說，去年核管法三讀修正通過之後，行政院長卓榮泰是怎麼說的？即使三讀通過，也不會考慮重啟核電，因為去年核管法三讀通過以後，在立法權的角度，上面要重啟核電，他必然是行政機關所發動，在野黨在國會做的是幫民進黨去除，法規上面的障礙讓他們可以提出申請，讓核安會去做安全的審核。但是去年的卓榮泰直接表示「沒有考慮」，不會提出這樣的申請，會按照他們規定的時程停機，接下來進一步進行除役的程序。黃國昌痛批，去年的卓榮泰內閣怎麼忘了所謂的依法行政，去年的卓榮泰內閣面對核法三讀修正通過是明確的表明，他們就是不會這樣做，也是在這樣子的1個背景因素，民眾黨才不得不發起核三延役的公投。