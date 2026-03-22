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苗栗縣後龍鎮一家機車行，昨（21）日深夜11點半許發生火警，造成行動不便的75歲劉姓老婦，逃生不及，被消防員救出時已失去生命跡象，送醫不治。另，劉婦的孫子、下半身癱瘓的29歲解姓男子，則被父親救出、雙腳有燒傷，送醫救治，無生命危險，然有重度憂鬱症的他，稱當時在房間玩火柴。檢警將於今天相驗、調查釐清。苗栗縣消防局勤務指揮中心於昨天晚間11點30分許獲報，指後龍鎮十班坑台6線、台1線路口附近一棟民宅失火，派遣後龍、西湖、竹南、苗栗分隊及第二大隊人車前往灌救。消防人車到場，發現失火民宅為一家機車行，現場冒出濃煙，屋主54歲解姓男子已將下半身癱瘓的29歲兒子救出，但母親劉姓老婦行動不便，仍受困屋內。消防人員布1水線入室滅火及搜救，於住宅後側儲藏間靠近1樓樓梯口發現劉姓老婦倒臥，無明顯外傷，但失去無生命徵象，送衛福部苗栗醫院急救不治。54歲解姓屋主表示，火警發生前原本在1樓看電視，突然發現1樓後方兒子桌上電腦處起火，趕緊過去將因脊髓受傷下肢癱瘓的29歲兒子拉到屋外，欲再返回救2樓行動不便的母親時，鐵門掉下來被阻擋無法進入，趕忙打電話報案，卻已來不及。被救出的29歲解男，患有重度憂鬱症，則稱當時在房間玩火柴。起火點位於1樓後方，燃燒面積約3平方公尺，消防人員迅速將火勢撲滅。解姓兒子雙腳受傷，但意識清楚，被送往大千醫院救治。劉婦則是在被發現時就已失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。經初步調查，起火點位於解姓兒子的起居空間，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。