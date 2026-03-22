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▲陳嬤全身縫合約200針，尤其是四肢、臀部及背部的撕裂傷深可見骨，之後要接受高壓氧等療程。（圖／翻攝畫面）

彰化縣埤頭鄉11日發生惡犬傷人事件，一名76歲林姓老婦在農地工作時，遭3隻未繫繩的中大型犬隻圍攻，全身慘留200多處撕裂傷。警方追查發現，肇事犬隻疑為附近養雞場飼養，在案發過後，狗就此離奇消失，阿嬤的家人皆已向當地派出所提告過失傷害，目前北斗警方調閱監視器及逐戶清查，詳細的案發經過，和飼主將有待釐清。這起嚴重的犬隻攻擊事件發生於3月11日中午。當時林姓老婦獨自前往農地下田時，突然遭到3隻中大型犬隻無預警圍攻撕咬。林姓老婦雖奮力抵抗將犬隻趕走，但手部、腳部與臀部已佈滿嚴重的撕裂傷。監視器畫面顯示，阿嬤幾乎全身受傷，衣服被狗咬得破碎，僅剩一邊掛在肩上，裸露的右手臂滿是咬痕，邊走邊滴血，忍著劇痛、步履蹣跚地牽著腳踏車回家，後方甚至還有犬隻徘徊不去，直到被鄰居發現後緊急通報119。救護人員獲報到場時，阿嬤雖意識清醒，但傷勢非常嚴重，全身有大量不規則的撕裂傷，緊急進行止血與包紮後，立刻送往部立彰化醫院急救，手部、背部與腿部共有200多處傷口，光清創就花了4個多小時，傷口雖完成縫合，但仍出現化膿跡象，未來仍需持續治療。針對此案調查進度，彰化縣警局北斗分局警員表示，經查訪後確認肇事的3隻犬隻極可能為案發地附近養雞場業者所飼養，因犬隻平時會聽從業者指令，且均未依規定繫繩。然而，事發後警方發現這3隻犬隻已不再出現於養雞場內，疑似已被轉移陣地。彰化縣議員吳錦潭說，地方民眾反映，涉事3隻狗疑為附近養雞場飼養，不僅白天出沒，也曾在深夜追逐機車騎士。據了解，三隻行凶惡犬事後疑被人帶走藏匿。警方指出，阿嬤的家屬已提告過失傷害罪，另有一名受害機車騎士近日也會報案，警方預計廿三日傳喚養雞場業者到案說明，並會同動物防疫所檢視涉事狗隻的生活情況，若飼養屬實，飼主須負起過失傷害的刑責，以及民事賠償責任。動防所也提醒，犬隻傷人事件大多與飼主管理不當有關，依《動物保護法》規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應由七歲以上者伴同；若是攻擊性寵物，更必須由成年人伴同並採取防護措施，違者最高可開罰十五萬元。民眾若發現具攻擊性或疑似危險的犬隻，請立即通報1959動物保護專線處理，千萬不要自行靠近或驚擾，避免類似悲劇再度發生。