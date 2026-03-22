周一開工上班不憂鬱，1招立刻回到過去的無憂無慮！有神人打造一款懷舊MV輪播器：Channel [M]，主打復刻1990至2000年代的電視播歌體驗，不僅全天候隨機播放華語經典歌曲，還強調「無法選歌、不能快轉、完全無廣告」，彷彿瞬間回到守在電視前盯著Channel V、MTV音樂頻道聽歌看MV的青春歲月，不少人直呼「直接淚崩、這個好讚」、「第一首歌直接破防」。
📍復古MV輪播頻道：www.channelmv.tv
復刻老電視體驗！不能選歌、快轉反而上癮
神人網友shiunxun受到國外wantmymtv啟發，打造了一款專屬台灣人的懷舊MV輪播器Channel [M]，最大特色在於完整還原當年看音樂頻道的情境。使用者進入Channel [M]網站後，無法自行挑選歌曲，也沒有進度條可跳聽，只能跟著節目輪播聆聽，重現過去守在電視前等待下一首歌的儀式感。
開發者shiunxun提到：「我製作了適合我們小時氛圍的版本，還只播放中文經典流行歌曲，完全沒有廣告，而且我不止禁止挑選歌曲，就連進度條都禁止掉了，來完全復刻那種老電視頻道無法快轉的感覺（快感！）」
shiunxun補充，第一波優先收錄1990年代及2000年代的經典金曲，後續也新增多個頻道，包括「2026近期新歌、周杰倫、經典偶像劇、舞曲大帝國、永遠懷念CoCo李玟」。
實際試用：操作簡單！懷舊爆表、夢回青春
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試用電腦版，操作相當簡單，點開網站後就是復刻老舊電視機的效果，雖然沒有進度條可以跳轉，不過下方的「電視按鈕」及右側遙控器按鈕部份有實際作用，除了開關機效果之外，VOL可以調整音量、CH能切換上下首歌曲，目前有頻道1至頻道7可自由切換。
◾頻道1：90s華語經典
◾頻道2：2000s華語金曲
◾頻道3：2026近期新歌
◾頻道4：周杰倫–這個屌！
◾頻道5：經典偶像劇
◾頻道6：舞曲大帝國
◾頻道7：CoCo李玟–永遠懷念
📍復古MV輪播頻道：www.channelmv.tv
雖然現代不少人已付費訂閱串流平台如Spotify、KKBOX可以隨點隨聽，或者也能透過YouTube Music或其他第三方播放器免費聽歌，但在這個高度仰賴演算法推薦的時代，這種「被動收看」的設計反而成為亮點，讓人感受到久違的驚喜與期待，彷彿和過去的自己不期而遇，更被網友形容是「沒有演算法的浪漫」。
主打90、2000年代華語經典！一開播就回憶殺
除了播放模式，網站在介面設計上也充滿巧思。若使用電腦開啟，畫面會呈現經典SONY老電視外觀；若用手機瀏覽，則會轉換成iPod風格操作介面，讓不同裝置都有專屬的懷舊體驗，這些細節設計讓整體沉浸感大幅提升。
不少用戶分享，點開網站的第一首歌就讓人瞬間破防，有人聽到李玟、周杰倫等經典歌曲，直呼「雞皮疙瘩直接起來」，眾人討論炸鍋像回到學生時代：「千禧年老人聽到〈兩個人不等於我們〉直接淚崩」、「一打開第一首就中，直接回到以前放學看MTV」、「我要哭了是阿桑」、「我愛了24年的偶像就這樣跳出來，老淚縱橫」、「戴佩妮〈街角的祝福〉，感謝你關懷我這個老人的懷舊心思」。
在資訊爆炸的時代，這種回到過去、看不到歌單慢慢等待的方式，反而成為最療癒的存在，也讓人重新思考，當年的音樂時光為何如此令人難忘。沒有演算法的浪漫，意外成最大亮點。若是周一迎接開工又有Blue Monday，別錯個這個充滿驚喜的免費播放器。
資料來源：Channel [M]
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復刻老電視體驗！不能選歌、快轉反而上癮
神人網友shiunxun受到國外wantmymtv啟發，打造了一款專屬台灣人的懷舊MV輪播器Channel [M]，最大特色在於完整還原當年看音樂頻道的情境。使用者進入Channel [M]網站後，無法自行挑選歌曲，也沒有進度條可跳聽，只能跟著節目輪播聆聽，重現過去守在電視前等待下一首歌的儀式感。
開發者shiunxun提到：「我製作了適合我們小時氛圍的版本，還只播放中文經典流行歌曲，完全沒有廣告，而且我不止禁止挑選歌曲，就連進度條都禁止掉了，來完全復刻那種老電視頻道無法快轉的感覺（快感！）」
shiunxun補充，第一波優先收錄1990年代及2000年代的經典金曲，後續也新增多個頻道，包括「2026近期新歌、周杰倫、經典偶像劇、舞曲大帝國、永遠懷念CoCo李玟」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試用電腦版，操作相當簡單，點開網站後就是復刻老舊電視機的效果，雖然沒有進度條可以跳轉，不過下方的「電視按鈕」及右側遙控器按鈕部份有實際作用，除了開關機效果之外，VOL可以調整音量、CH能切換上下首歌曲，目前有頻道1至頻道7可自由切換。
◾頻道1：90s華語經典
◾頻道2：2000s華語金曲
◾頻道3：2026近期新歌
◾頻道4：周杰倫–這個屌！
◾頻道5：經典偶像劇
◾頻道6：舞曲大帝國
◾頻道7：CoCo李玟–永遠懷念
📍復古MV輪播頻道：www.channelmv.tv
雖然現代不少人已付費訂閱串流平台如Spotify、KKBOX可以隨點隨聽，或者也能透過YouTube Music或其他第三方播放器免費聽歌，但在這個高度仰賴演算法推薦的時代，這種「被動收看」的設計反而成為亮點，讓人感受到久違的驚喜與期待，彷彿和過去的自己不期而遇，更被網友形容是「沒有演算法的浪漫」。
除了播放模式，網站在介面設計上也充滿巧思。若使用電腦開啟，畫面會呈現經典SONY老電視外觀；若用手機瀏覽，則會轉換成iPod風格操作介面，讓不同裝置都有專屬的懷舊體驗，這些細節設計讓整體沉浸感大幅提升。
不少用戶分享，點開網站的第一首歌就讓人瞬間破防，有人聽到李玟、周杰倫等經典歌曲，直呼「雞皮疙瘩直接起來」，眾人討論炸鍋像回到學生時代：「千禧年老人聽到〈兩個人不等於我們〉直接淚崩」、「一打開第一首就中，直接回到以前放學看MTV」、「我要哭了是阿桑」、「我愛了24年的偶像就這樣跳出來，老淚縱橫」、「戴佩妮〈街角的祝福〉，感謝你關懷我這個老人的懷舊心思」。
在資訊爆炸的時代，這種回到過去、看不到歌單慢慢等待的方式，反而成為最療癒的存在，也讓人重新思考，當年的音樂時光為何如此令人難忘。沒有演算法的浪漫，意外成最大亮點。若是周一迎接開工又有Blue Monday，別錯個這個充滿驚喜的免費播放器。