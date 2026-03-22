中央氣象署預報員劉沛滕表示，台灣未來一周天氣降雨偏少但變化快速，周一（3月23日）、周三至周四（3月25日至3月26日）、周六（3月28日）分別有東北風或鋒面影響，北部、東半部降雨機率提高；氣溫則是溫暖、日夜溫差大。
周一微弱東北風 北東有局部降雨
劉沛滕指出，今（22）日各地晴到多雲，午後恆春、花東有零星短暫陣雨，明天則有一點點東北風帶來水氣，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭會有局部降雨，大台北平地、屏東、台東及恆春則是零星降雨。
周三、周四水氣多 天氣變化快
劉沛滕說明，周二全台天氣又回歸穩定，只剩東半部有零星水氣；周三、周四東北季風增強，屆時基隆北海岸、東半部要注意局部降雨；周五天氣回穩，周六微弱鋒面通過，東北季風稍增強，迎風面有局部降雨；一周天氣降雨偏少，但變化速度快。
氣溫方面，劉沛滕提及，未來一周台灣白天溫暖偏熱，各地高溫25至30度，早晚低溫則是18至20度，因此要注意日夜溫差；而在周三、周四、周六東北季風影響期間，桃園以北、宜蘭白天高溫會下滑到22至23度，是相對較涼的時段。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉沛滕指出，今（22）日各地晴到多雲，午後恆春、花東有零星短暫陣雨，明天則有一點點東北風帶來水氣，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭會有局部降雨，大台北平地、屏東、台東及恆春則是零星降雨。
劉沛滕說明，周二全台天氣又回歸穩定，只剩東半部有零星水氣；周三、周四東北季風增強，屆時基隆北海岸、東半部要注意局部降雨；周五天氣回穩，周六微弱鋒面通過，東北季風稍增強，迎風面有局部降雨；一周天氣降雨偏少，但變化速度快。
氣溫方面，劉沛滕提及，未來一周台灣白天溫暖偏熱，各地高溫25至30度，早晚低溫則是18至20度，因此要注意日夜溫差；而在周三、周四、周六東北季風影響期間，桃園以北、宜蘭白天高溫會下滑到22至23度，是相對較涼的時段。
資料來源：中央氣象署