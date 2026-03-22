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台北市1名61歲劉姓慣竊，日前潛入已拉下鐵門的牙醫診所，卻撞見正在打掃的清潔人員，他強裝鎮定表示：「我要借廁所啦！」，清潔人員仍決定報案，警員到場時發現，鐵捲門有破壞跡象，並在劉男身上搜出犯案工具，遂將他當場上銬逮捕，全案訊後依竊盜未遂、侵入住宅及毀損等罪嫌移送法辦。警方表示，當天晚間9時40分，劉男行經早已鎖定位在新生南路一段某大樓二樓的牙醫診所，先用鉗子破壞鐵門後侵入，準備動手大肆搜索值錢物品，卻遇上清潔公司到府打掃，劉男見到清潔人員時當場愣住，隨即坐在沙發上表示：「我是這裡的病患，因一時內急才借用廁所。」不過清潔人員清楚記得，自己打掃前有放下鐵捲門，但她擔心自己得罪診所病患，只好先向派出所報案，再聯繫診所負責人到場，而劉嫌甚至還一度求情請求放人，清潔工益發肯定是竊賊，全程緊盯劉嫌行動。警方到場後發現，診所鐵門被異物破壞，鎖頭毀損，所幸經診所負責人清點後，並無任何財物損失，但警員在劉男身上搜出1把鉗子，進而確認他試圖行竊未果，遂依現行犯逮捕劉男，警方調查，劉嫌有竊盜、毒品前科，當場依竊盜未遂、侵入住宅及毀損等罪嫌現行犯逮捕，訊後移送台北地檢署偵辦。