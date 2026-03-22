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美伊戰火、荷姆茲海峽的選擇性封鎖與紅海局勢，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，並同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應，亞洲航商在運價回升與貨主改道下，迎來營運修復契機，部分業者亦暫停中東訂艙以控管風險。不過，專家也提醒，航運產業具有高度循環與波動特性，投資人宜持續關注國際能源署（IEA）對油市供需的最新評估，還有德魯里（Drewry）、Xeneta等機構發布的運價、港口壅塞與市場供需指標，同時留意主要航商的訂艙政策變化，作為調整投資節奏的重要參考。在美伊聯合軍事行動重創伊朗軍事設施後，伊朗對荷姆茲海峽採取「選擇性封鎖」，使能源與航運風險急遽升高，多數船舶受阻，但少量與伊朗關係較密切或經談判的船隻仍可通行，顯示海峽並非全然關閉，卻已足以擾動全球供應鏈與運輸保險成本。國際能源署指出，荷姆茲海峽通行量自戰前日均約2000萬桶原油與油品驟降為「涓滴」，中東產油國被迫減產，成為史上最大的石油供應中斷；IEA會員已決議動用4億桶戰略儲油穩定市場，布蘭特油價一度逼近每桶120美元。在運價面，紅海與波灣風險帶動貨櫃即期價連續回升，承運商對中東相關航線加收戰爭與燃油附加費，印度與東南亞樞紐港口壅塞升溫，使歐洲線現貨價延續上行壓力。Xeneta並觀察到印度Nhava Sheva等轉運點壅塞率自危機前的15%攀升至逾五成，亞洲—歐洲主要航線的報價「方向一面倒向上」。受此帶動，野村投信表示，亞洲航商在運價回升與貨主改道下迎來營運修復契機，部分業者亦暫停中東訂艙以控管風險。00960野村全球航運龍頭息收ETF基金經理人張怡琳表示，美伊衝突與紅海風險正短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，亞洲航商相對受惠，但同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應，進一步觀察全球航運3大關鍵利多：油輪：荷姆茲受限與戰風險保費飆升推高噸海里需求與即期租金，Clarksons 3月數據顯示VLCC日均獲利一度評估達歷史區間高點，市場在短期內維持「極度緊俏」。散裝：專業研調機構預期2026年供需大致平衡且平均航程續增（如南大西洋至亞洲的礦石與鋁土運距），有利支撐運價；惟2027年新增船舶交付加速，景氣可能轉趨溫和。貨櫃：短期受繞行好望角、港口壅塞與附加費支撐；但中長期仍須關注史上高檔的造船訂單與供給擴張，若中東與紅海航道正常化，釋放被吸納的運能恐壓抑報價。野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，整體而言，樓克望表示，美伊戰火、荷姆茲海峽的選擇性封鎖與紅海局勢，使全球航運市場在地緣政治推動下形成強烈的短期利多，包括油輪因中東供應中斷與保費激增而租金飆升、散裝船受益於更長航程與供需相對穩定、貨櫃航運則在繞道好望角、港口壅塞與即期運價反彈下再度展現彈性。受惠於此，亞洲航商與航空／物流鏈同步改善，市場對航運資產的配置意願亦明顯升溫。他以00960 ETF為例，即以全球航運龍頭為核心持股，跨足油輪、散裝、貨櫃三大航運領域，面對戰事未歇、航道風險升高、港口壅塞與航運能量重新分配等全球性不確定因素，也成為當前地緣政治情勢下最具防禦的投資工具之一，亦是投資人捕捉航運周期性反彈的有效途徑不過，樓克望也提醒，航運產業具有高度循環與波動特性，投資人宜持續關注國際能源署（IEA）對油市供需的最新評估，以及德魯里（Drewry）、Xeneta等機構發布的運價、港口壅塞與市場供需指標，同時留意主要航商的訂艙政策變化，作為調整投資節奏的重要參考。