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美國總統川普（Donald Trump）19日在白宮與日本首相高市早苗會晤時，被日媒記者問到「為何突襲伊朗前未事先知會日本等盟友」，川普則提及「珍珠港事件」，讓場面一度尷尬。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這個提問「並非單純出於求知，而是帶有明確意圖」，川普的即興反應，讓他沒有落入記者的問題框架之中。矢板明夫在臉書上發文提到，一名來自朝日電視台的記者向川普提問時，拋出了一個頗具挑釁意味的問題。川普隨即以當年日軍偷襲珍珠港作為回應，使得場面一度有些尷尬。他指出，「這段畫面被迅速放大，在網路上流傳，中國的『小粉紅們』尤其興奮，紛紛解讀為『高市首相被打臉』。」矢板明夫接著表示，如果冷靜觀察可以發現，川普的回答只是「典型的急性反應」，他擅長用強烈的語句迅速掌握主導權，並強調：「這一段小插曲並非此次日美領袖會談的核心，更無法代表雙方關係的實質。如果過度解讀，反而會忽略真正重要的成果。」針對提問的朝日電視台記者，矢板明夫表示，雖然未曾與他共事過，但有不少共同朋友，也略有了解。「他曾在疫情期間擔任中國總局長，對中國議題並不陌生。其所屬的朝日媒體系統，一向對川普持批判態度，對高市首相的親美路線亦多所質疑。」矢板明夫認為，這個提問並非單純出於求知，而是帶有明確意圖：試圖證明美日關係並不緊密，美國重大決策未必與日本充分協商，進而質疑日本的親美政策只是「一廂情願」。他進一步分析，若是川普順勢回答，例如強調美國不需事事與日本商量，那麼這問題就會被放大為對高市路線的批判素材，不過川普並沒有落入這個框架，而是用珍珠港回應，雖然帶有情緒，但成功轉移了焦點，讓原本設計好的敘事失去支點，也讓提問者陷入被動。矢板明夫表示，這種場景在台灣並不陌生，大家也常看到部分媒體帶著預設立場提問，試圖引導受訪者說出特定內容，再加以放大解讀。「這種做法與其說是新聞，不如說是訊息操作。」他直言：「作為媒體人，我始終認為，採訪的價值在於呈現事實，而不是「設局」讓對方出錯。這既是對受訪者的尊重，也是對讀者（觀眾）的責任。」最後，矢板明夫感嘆，「令人感到可惜的是，這樣一次難得的提問機會，本可以觸及更重要的問題——例如美日安全合作、台海局勢，或經濟政策走向。這些才是外界真正關心的議題。」