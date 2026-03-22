



我是廣告 請繼續往下閱讀 前中央氣象局局長 鄭明典 表示，太平洋赤道區海溫近期明顯偏高，顯示「聖嬰現象」已逐步發展並接近反映至海表；聖嬰現象發生時，台灣恐面臨強颱比例上升、短延時強降雨增加及秋颱活躍等三大影響，須提前留意極端天氣風險。

聖嬰現象發展前兆 太平洋海溫異常升高

▲氣象署指出，聖嬰現象可能會於夏季期間發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

🟡聖嬰現象是什麼？

鄭明典今（22）日透過臉書分享「太平洋赤道區海溫」圖指出，目前海水溫度普遍比氣候平均值高，黑實線標示海溫距平特別高的區域，「這部分不是原地的海溫增高，是反應上方混合層變厚，也就是上層暖海水變厚」，所以在暖海水和冷海水交界面附近，就會出現較大的正值。鄭明典強調，這是「聖嬰現象」發展的徵兆，已經快反應到海表面；中央氣象署日前也說明，熱帶海氣在夏季之前，將由反聖嬰回復至中性（正常）狀態，多數氣象模式系集成員預測，聖嬰現象可能會於夏季期間發展。氣象專家林得恩則補充，根據歷史統計分析，聖嬰現象發生時會對台灣產生三大關鍵影響。颱風生成位置將偏東、偏南，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展，形成強颱的機率隨之提高。夏季降雨分布將更不平均，午後對流不穩定度提升，易引發極端短延時降雨。秋季颱風活動延後的可能性增大，屆時需注意與東北季風產生的共伴效應。中央氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域海溫異常偏暖及洋流異常變化的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。聖嬰不只是海溫會變化，更會影響到許多地區的天氣與氣候，於是科學家借用秘魯等地漁民的說法，把這種每隔數年（2至7年）發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發展時的冬季，台灣容易出現暖冬，隔年春季的「春雨」會偏多。