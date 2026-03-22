台南三井OUTLET二期在3月20日正式開幕，擴增店舖至約240家、日系超市LOPIA與西松屋等話題品牌進駐，首個週末即吸引大量人潮，開幕首週預計上看3萬人次，掀起南台灣最新「開幕排隊潮」。新百貨與OUTLET持續展店，大搶親子與休閒商機，網路溫度計統計全台人氣OUTLET聲量排行，假日出遊選擇一次看。
台南三井OUTLET二期開幕爆人潮！必逛亮點一覽
台南三井OUTLET二期（MITSUI OUTLET PARK台南二期）已於3月20日正式開幕，在原有一期的基礎上，二期新增約3000坪空間、47家品牌，全館總店舖數擴至約240家，總營業面積達1.3萬坪。
台南三井OUTLET二期強化了家電、親子娛樂、大型超市，必逛亮點品牌包括日本最大母嬰品牌西松屋，為台灣首店；以及超人氣日系超市LOPIA。
另外二期引進約10家新餐飲品牌，其中不乏台灣首店或台南獨家名店，像是首次在台展店的美菜莉Modern Korean Cuisine，是走精緻路線的現代韓式料理；還有台南獨家的pommesポムの樹，提供30種現點現做蛋包飯口味。
全台人氣OUTLET榜單出爐！林口三井奪冠
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台9大OUTLET聲量排名，除了最新開幕的台南三井OUTLET二期話題十足，這些熱門OUTLET也值得一逛。
📍Top 1：MITSUI OUTLET PARK 林口
林口三井OUTLET以91,617筆聲量穩坐人氣冠軍，連兩年稱霸全台。自2016年開幕以來即為北台灣指標購物地標，2024年二館加入後，店舖數近300家。園區集結日系品牌、美食名店與娛樂設施，加上機捷A9站直達的交通優勢，打造吃喝玩樂一站式體驗。
◾地址：新北市林口區文化三路一段356號
◾營業時間
週一至週四11:00至21:30
週五（含例假日前一日）11:00至22:00
週六至週日（含例假日）10:30至22:00
📍Top 2：MITSUI OUTLET PARK台中港
台中港三井Outlet主打海港型購物體驗，結合度假與逛街氛圍，擁有約220家品牌。園區內的海景摩天輪與繽紛貨櫃設計成為拍照亮點，搭配餐飲與休閒設施，成為中台灣熱門約會與親子景點。
◾地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
◾營業時間
週一至週五11:00至21:30
週六至週日（含例假日）10:30至21:30
📍Top 3：GLORIA OUTLETS華泰名品城
華泰名品城為全台最大露天美式OUTLET，擁有超過285個品牌，緊鄰高鐵桃園站與機捷A18站，交通便利。結合精品購物與節慶打卡場景，長年穩居北台灣人氣購物首選。
◾地址：桃園市中壢區春德路189號
◾營業時間
週一至週五11:00至21:00
週六至週日、例假日11:00至22:00
🟡2026全台人氣OUTLET聲量排行榜
No.1 MITSUI OUTLET PARK 林口
No.2 MITSUI OUTLET PARK 台中港
No.3 GLORIA OUTLETS 華泰名品城
No.4 MITSUI OUTLET PARK 台南
No.5 SKM Park Outlets 高雄草衙
No.6 麗寶OUTLET MALL
No.7 義大世界購物廣場
No.8 LEECO禮客OUTLET內湖店（一館、二館）
No.9 LEECO禮客OUTLET公館店
資料來源：網路溫度計
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台南三井OUTLET二期（MITSUI OUTLET PARK台南二期）已於3月20日正式開幕，在原有一期的基礎上，二期新增約3000坪空間、47家品牌，全館總店舖數擴至約240家，總營業面積達1.3萬坪。
台南三井OUTLET二期強化了家電、親子娛樂、大型超市，必逛亮點品牌包括日本最大母嬰品牌西松屋，為台灣首店；以及超人氣日系超市LOPIA。
另外二期引進約10家新餐飲品牌，其中不乏台灣首店或台南獨家名店，像是首次在台展店的美菜莉Modern Korean Cuisine，是走精緻路線的現代韓式料理；還有台南獨家的pommesポムの樹，提供30種現點現做蛋包飯口味。
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台9大OUTLET聲量排名，除了最新開幕的台南三井OUTLET二期話題十足，這些熱門OUTLET也值得一逛。
📍Top 1：MITSUI OUTLET PARK 林口
林口三井OUTLET以91,617筆聲量穩坐人氣冠軍，連兩年稱霸全台。自2016年開幕以來即為北台灣指標購物地標，2024年二館加入後，店舖數近300家。園區集結日系品牌、美食名店與娛樂設施，加上機捷A9站直達的交通優勢，打造吃喝玩樂一站式體驗。
◾地址：新北市林口區文化三路一段356號
◾營業時間
週一至週四11:00至21:30
週五（含例假日前一日）11:00至22:00
週六至週日（含例假日）10:30至22:00
台中港三井Outlet主打海港型購物體驗，結合度假與逛街氛圍，擁有約220家品牌。園區內的海景摩天輪與繽紛貨櫃設計成為拍照亮點，搭配餐飲與休閒設施，成為中台灣熱門約會與親子景點。
◾地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
◾營業時間
週一至週五11:00至21:30
週六至週日（含例假日）10:30至21:30
華泰名品城為全台最大露天美式OUTLET，擁有超過285個品牌，緊鄰高鐵桃園站與機捷A18站，交通便利。結合精品購物與節慶打卡場景，長年穩居北台灣人氣購物首選。
◾地址：桃園市中壢區春德路189號
◾營業時間
週一至週五11:00至21:00
週六至週日、例假日11:00至22:00
No.1 MITSUI OUTLET PARK 林口
No.2 MITSUI OUTLET PARK 台中港
No.3 GLORIA OUTLETS 華泰名品城
No.4 MITSUI OUTLET PARK 台南
No.5 SKM Park Outlets 高雄草衙
No.6 麗寶OUTLET MALL
No.7 義大世界購物廣場
No.8 LEECO禮客OUTLET內湖店（一館、二館）
No.9 LEECO禮客OUTLET公館店
資料來源：網路溫度計