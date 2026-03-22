39歲日本女星北川景子在2016年與樂團BREAKERZ主唱DAIGO結婚後，育有一女一子。而北川景子當了媽媽也持續帶來精采作品，近日她為宣傳新劇《怪變》，與演員板垣李光人各上傳一張手寫信，兩人超美字跡意外引發熱議，網友紛紛大讚他們字跡工整又漂亮。除此之外，北川景子過去重現《美少女戰士真人版》的畫面也被翻出，再度引發濃濃回憶殺。

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北川景子與板垣李光人為宣傳新劇《怪變》，而各上傳一張手寫信，北川用橫式寫下：「感謝大家收看《怪變》！請盡情享受最後2周的精采劇情」。板垣李光人則用直式表示：「感謝大家一直以來的喜愛，請一定要繼續收看《怪變》，追到最後一集」。其中兩人超美字跡意外引發熱議，許多網友驚訝表示「北川景子的字好漂亮，但板垣李光人的字跟我想的完全不同，很會寫字」、「板垣李光人的字很有日本傳統的感覺，真的很好看」。

▲北川景子與板垣李光人的超美字跡，引發網友大讚。（圖／X@nhk_matsue）
▲北川景子與板垣李光人的超美字跡，引發網友大讚。（圖／X@nhk_matsue）
北川景子美貌依舊　重現《美少女戰士》掀回憶殺

除此之外，北川景子在2023年登上節目，完美還原出道作《美少女戰士真人版》火星仙子經典登場台詞的畫面也被翻出，只見她重現該劇經典動作，並唸出台詞「我是愛與熱情的戰士，水手火星。代表火星懲罰你！」瞬間讓老粉陷入濃濃回憶殺，也驚嘆她過了20年，依然不變的美貌。

《美少女戰士》大團圓　5人齊聚為她慶生

事實上，當年在2003年演出《美少女戰士真人版》的演員們，北川景子與澤井美優、泉里香、安座間美優、小松彩夏，都因演出該作品而結為好友，至今仍會互相聯絡聚會。

澤井美優還在去年驚喜在IG上傳大家一起為她慶生的合照，5位仙子都沒有變的美貌，也引發許多粉絲朝聖，「看到戰士們團聚，我真的好感動」、「好像又回到2003年一樣，每個人都好漂亮」。


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