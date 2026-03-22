韓國兩大男神李洪基與李昇基「雙基」首次海外聯手舉辦演唱會《2026 OURIS LIVE CONCERT 【MIRACLE】 IN KAOHSIUNG》，將於4月4日在高雄流行音樂中心登場，高雄漢來大飯店表示，近期已明顯感受到演唱會與連假雙重效應，訂房業績大增，飯店也推出「雙基搖滾區直達專案」，只要1萬5015元就可以入住高樓層豪華套房，並獲得兩張價值共1萬3360元的演唱會搖滾區門票，等於住宿費只要1655元，還能享有漢來海港自助餐廳早餐吃到飽。
高雄漢來飯店表示，看準演唱會經濟與旅遊需求，高雄漢來推出的「雙基搖滾區直達專案」，只要1萬5015元就可以入住高樓層豪華套房，並獲得兩張價值共1萬3360元的演唱會搖滾區門票，等於住宿費需1655元。專案入住豪華套房即贈雙人搖滾區門票，並可享海港自助餐廳早餐、貴賓軒禮遇、Mini Bar免費使用及飯店設施等完整服務。
高雄漢來飯店有三麗鷗主題樓層 「酷企鵝住房專案」一泊一食5988元起
高雄漢來飯店最知名的就是還打造「三麗鷗主題樓層」，為全台唯一整層樓皆以三麗鷗角色設計的住宿空間，串聯Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等八大人氣角色。四月適逢酷企鵝生日，高雄漢來推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，預訂入住主題房一泊一食優惠價5988元起。
台北W飯店「WOOBAR」雙人下午茶 送「魚子美顏禮讚」
另外，台北W飯店（W Taipei）10樓、潮人必訪的指標性酒吧WOOBAR，全新下午茶系列W Tipsy Tea攜手瑞士頂奢護膚品牌「LA PRAIRIE」呈獻驚喜，以經典產品色調與珍稀魚子為靈感研發，演繹奢寵午後時光。「W Tipsy Tea Feat. LA PRAIRIE」即日起至2026年5月31日，每日下午兩點至五點供應，雙人下午茶每套售價2588 + 10%元，每人可享7款精緻鹹甜小點、1杯特色調飲及1杯咖啡或茶，隨餐再享總價值逾萬元「魚子美顏禮讚」，內含三款LA PRAIRIE明星產品體驗組與尊寵護膚50分鐘療程體驗券一張，數量有限、贈完即止。
資訊來源：高雄漢來大飯店、台北W飯店
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高雄漢來飯店最知名的就是還打造「三麗鷗主題樓層」，為全台唯一整層樓皆以三麗鷗角色設計的住宿空間，串聯Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等八大人氣角色。四月適逢酷企鵝生日，高雄漢來推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，預訂入住主題房一泊一食優惠價5988元起。
另外，台北W飯店（W Taipei）10樓、潮人必訪的指標性酒吧WOOBAR，全新下午茶系列W Tipsy Tea攜手瑞士頂奢護膚品牌「LA PRAIRIE」呈獻驚喜，以經典產品色調與珍稀魚子為靈感研發，演繹奢寵午後時光。「W Tipsy Tea Feat. LA PRAIRIE」即日起至2026年5月31日，每日下午兩點至五點供應，雙人下午茶每套售價2588 + 10%元，每人可享7款精緻鹹甜小點、1杯特色調飲及1杯咖啡或茶，隨餐再享總價值逾萬元「魚子美顏禮讚」，內含三款LA PRAIRIE明星產品體驗組與尊寵護膚50分鐘療程體驗券一張，數量有限、贈完即止。