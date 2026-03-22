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▲還在休假模式的王心凌（右），霸氣將馬年開工首秀獻給好姐妹A-Lin（左），雙天后同台大跳雙人舞。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin（如圖）迎來20週年大秀，一口氣狂飆30首金曲，並身穿價值近900萬的Schiaparelli白色鱗片高訂禮服。（圖／众悅娛樂提供）

天生歌姬A-Lin迎來出道20週年，全新巡演《歌迹Journey》本週末強勢登陸上海。昨（21）日第二場演出迎來最高潮，「甜蜜天后」王心凌驚喜現身站台，雙天后夢幻合體大跳 2.0 版〈愛你〉，讓歌迷能再度見識到「浪姐543」限定組合「玲凌盡致」女子小分隊所重現的〈愛你〉風采，王心凌不忘叮嚀A-Lin要記得放鬆喝「開心水（酒）」，A-Lin則表示，要喝9杯，然後每場都找王心凌當嘉賓，一起跳〈愛你〉。剛結束個人巡演、還在休假模式的王心凌，二話不說將馬年開工獻給了A-Lin，除了同台大跳雙人舞，A-Lin還無預警搞笑說起冷笑話：「我的〈愛你〉是成熟版，用嘶吼歌聲唱BABY！其實我也很想中和一下，來個又甜又辣，而且私底下的我也比較甜，是『半糖』的部分！」逗得全場笑聲不斷。昨晚演出現場，A-Lin已經跳上癮，當場密謀要把〈愛你〉變成常駐曲目，王心凌還調皮地比出「六」手勢，暗示愛小酌的 A-Lin平時別忘了喝兩口「開心水（酒）」放鬆，沒想到性格豪爽的A-Lin秒接哏：「妳比這個是『二』，但我會從一二三喝到六七八，然後再來個長長久久。」王心凌下舞台前，也不忘延續「開心水」話題，對著台上大喊：「愛 A-Lin！我先下去喝兩杯等妳囉！」其實A-Lin一直對唱跳情有獨鍾。她透露剛出道時想當唱跳歌手，卻被經紀人吐槽看了很想哭，才有了後續的悲傷情歌。但她始終沒放棄唱跳魂，還搞笑形容自己的舞步：「我覺得我的唱跳舞台就像酒一樣，後勁十足！」甚至開玩笑說最近跑巡演酒喝比較少，「大概兩斤半吧，我是說喝水！」除了閨蜜助陣，首場演出也邀來新世代情歌王子顏人中深情對唱〈拿走了什麼〉。顏人中表示，2019年出道時獲A-Lin 賞識邀約，這句承諾讓他苦等了七年，終於兌現。調皮的A-Lin還當場出考題，拱顏人中脫衣服、陪她尬舞，略帶害羞的顏人中賣力配合，超萌反差感讓全場尖叫連連。為了20週年大秀，A-Lin一口氣狂飆30首金曲，還特別穿上一套價值近900萬台幣的Schiaparelli系列白色鱗片高級訂製禮服，由15位巴黎頂尖工匠耗費上千小時手工打造的戰袍，是全球首穿，襯托出A-Lin婀娜多姿的身材。此外，A-Lin還有盲盒限定曲大寵粉絲。在第一場安可曲時，帶來李榮浩量身訂做的〈難得孤寂〉，在歌迷瘋狂敲碗下清唱張惠妹神曲〈孤單Tequila〉；第二場則驚喜加碼〈我都記得〉、〈分手需要練習的〉，讓台下粉絲直呼：「這票價真的太值了。」